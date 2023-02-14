Мобилизация 2023: повестки не по месту учета и регистрации – что делать и куда идти

Получение повестки от ТЦК не по месту учета – распространенная ситуация, поскольку повестки выписывают на улицах во многих населенных пунктах.

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 19 мая 2023 года. Военные и полиция выписывают повестки на улице всем мужчинам от 18 до 60 лет. Однако часто бывают случаи, когда повестку выписывают не по месту учета и регистрации.

Майор ВСУ Александр Мельничук рассказал в комментарии NV, что делать, когда повестку выдали на улице, но человеку, который стоит на учете в территориальном центре комплектования в другом городе/районе/области.

Постановлением правительства № 92 от 1 февраля принято решение, что работавшие во время призыва ВЛК сейчас должны возобновить работу и проводить осмотр мужчин от 27 лет, которые появляются по повестке.

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По словам Александра Мельничука, повестка – это сообщение мужчине о том, что нужно актуализировать данные и пройти медкомиссию, но выдача его не по месту учета вызывает дополнительные трудности.

"Если ТЦК выписал сообщение этому человеку, то нужно понимать разницу. Повестка ― это сообщение человеку, информативное напоминание, оно может называться повесткой, а на самом деле это сообщение, что человек должен прийти, пройти медицинскую комиссию и сверку всех данных", ― говорит он.

Что делать, если повестка выдана не по месту учета и регистрации

Майор ВСУ объяснил случай, когда человек, например, стоит на учете во Львове, а работает в Киеве и получил повестку на улице. Получение повестки от ТЦК не по месту учета – распространенная ситуация, поскольку повестки выписывают на улицах во многих населенных пунктах.

"Если он в Киеве получил, он приходит в Киеве и объясняет, что он зарегистрирован в таком месте. Далее с ТЦК разруливается вопрос – идти ли в Киеве или ехать во Львов", – объяснил собеседник.

Мельничук подчеркнул, что во время войны мужчины не имеют права менять место жительства без разрешения главы ТЦК. Когда человек меняет место жительства, происходит обмен документами с ТЦК.

Кто имеет право выдавать повестки

Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту указывает в статье 56, кто имеет право выдавать повестки:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного (городского) ТЦК.

Указанные лица выздают повестки образца, указанного в Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ 1487.

Напомним, адвокат и юрист Надежда Грищенко объяснила, что делать, если человек находится за границей, а ему домой пришла повестка. Многие военнообязанные украинцы еще до начала полномасштабного вторжения РФ находились за границей и до сих пор не вернулись.

Адвокат Андрей Новак о бронировании сотрудников, вручении повесток и запрете на выезд должностных лиц

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