Мобилизация 2023: с какими болезнями кожи могут не взять в армию

Во время прохождения медкомиссии военнообязанному необходимо пройти несколько врачей, среди которых — дерматолог.

В Украине идет мобилизация, однако из военного учета могут исключить тех, кто имеет определенные заболевания кожи. Окончательную пригодность к призыву определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) во время медицинского осмотра военнообязанного.

Об этом идет речь в указе Министерства обороны Украины №402.

Согласно документу, среди различных болезней и медицинских состояний, которые могут стать основанием для исключения из военного учета, есть кожные заболевания. В частности, это:

атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова,

обычная пузырчатка,

герпетиформный дерматит.

В тексте указа отмечается, что другие кожные заболевания делают лицо непригодным или временно непригодным для военной службы в мирный период.

Напомним, ранее рассказывали, в каких случаях отсрочка от мобилизации может быть аннулирована.

Мобилизация и путь на фронт: как психологически подготовиться к войне?

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