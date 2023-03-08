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Мобилизация 2023: с какими болезнями кожи могут не взять в армию

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
695
Время на прочтение
1 мин
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Мобилизация 2023: с какими болезнями кожи могут не взять в армию

Фото: Freepik

Во время прохождения медкомиссии военнообязанному необходимо пройти несколько врачей, среди которых — дерматолог.

В Украине идет мобилизация, однако из военного учета могут исключить тех, кто имеет определенные заболевания кожи. Окончательную пригодность к призыву определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) во время медицинского осмотра военнообязанного.

Об этом идет речь в указе Министерства обороны Украины №402.

Согласно документу, среди различных болезней и медицинских состояний, которые могут стать основанием для исключения из военного учета, есть кожные заболевания. В частности, это:

  • атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова,
  • обычная пузырчатка,
  • герпетиформный дерматит.

В тексте указа отмечается, что другие кожные заболевания делают лицо непригодным или временно непригодным для военной службы в мирный период.

Напомним, ранее рассказывали, в каких случаях отсрочка от мобилизации может быть аннулирована.

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Дата публикации
Просмотры
695
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