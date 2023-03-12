Мобилизация 2023: советы юриста, что делать, если вручают повестку, как общаться с ТЦК

Вручение повесток — советы, как вести себя законно, читайте в материале ТСН.ua

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и раздача повесток. Как правильно поступать при встрече с представителями Нацполиции и представителями Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, советует адвокат Роман Симутин.

Как везти себя на улице, если вручают повестки

Если патруль ТЦК и Полицейские остановили вас и просят предъявить документы, помните, что для этого нужны определенные основания. Перечень оснований определен Постановлением КМУ от 29.12. 2021 N 1456.

Уполномоченное лицо вправе потребовать у лица предъявления им документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, в следующих случаях:

Если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица.

Если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение.

Если человек находится на территории или объекте со специальным режимом.

Если у человека есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно.

Если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия.

Если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения.

Нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

На основании статьи 32 Закона Украины о Нацполиции документы может проверить только представитель полиции, который находится с работником ТЦК.

В случае, если причина не сообщается, документы адвокат рекомендует не предъявлять и не обращать на аргумент о военной времени. Это не основание, потому что соответствующие изменения в закон не внесены.

Еесли за отказ показывать документы будут составлять акт об отказе от вручения повестки, такие действия, как считает адвокат, являются незаконными. Это возможно только если вы предъявите паспорт или права. "Задержание за отказ от получения повестки — незаконно, — отмечает адвокат.

Ни в коем случае нельзя оскорблять представителей ТЦК и полиции, какие-либо подобные действия являются законным основанием для задержания.

Если доставили в ТЦК без составления протокола

Симутин советует в таком случае требовать адвоката и ничего не подписывать до его прибытия. "Если пригласят двух понятых, пишите в протоколе: задержание незаконно, отказывают в предоставлении правовой помощи".

Задержание не может превышать 3 часов и отсчет начинается с момента, когда к вам подошли на улице, а не с момента доставки в ТЦК. Если не выпускают и вы без адвоката – звоните по телефону на 102.

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