Мобилизация 500 тысяч человек в Украине: Подоляк рассказал, будет ли пересмотрено это количество

По его словам, за месяц на военный учет должно приниматься какое-то количество людей, из которого часть будет идти на обучение и дальше делать ротацию.

В Украине относительно количества мобилизованных граждан нет конкретной цифры.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Сегодня нет конкретной цифры 500 тысяч, например. Потому что президент, когда говорил на итоговой пресс-конференции: смотрит, если Вооруженные силы хотят, например, 450 тысяч — они об этом заявляют, то есть они должны четко заявить, зачем, на какие задачи и как это будет регулироваться дальше... То есть если есть какие-то заказы на какое-то количество людей, которые должны пойти для выполнения таких-то задачи – это понятно, но после этого возникают вопросы, за счет чего это финансировать., например, 100, 200, 500 тысяч, это вопрос постепенного доукомплектования”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

По его словам, за месяц на военный учет должно приниматься какое-то количество людей, часть которого будет идти на обучение и дальше — делать ротацию.

“Но президент сказал и другое дело... он говорит о том, что у нас практически миллион сегодня мобилизованы, а по линии фронта, те, кто был непосредственно в войне, это 200-300 тысяч, другие были очень далеко от войны. Поэтому мне кажется, что одна из ключевых задач господина Сырского – это как раз провести аудит, где, кто и как находится, и после этого сказать, какое еще дополнительное количество (нужно). Мобилизация должна быть постоянной, но не сиюминутной”, — подчеркнул советник.

Напомним, что ТЦК в Украине будут работать круглосуточно.

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