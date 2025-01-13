Мобилизация безработных: официальные разъяснения об уведомлениях и процессе призыва

В правительстве отмечалось, что основной целью мобилизации является привлечение лиц без официального трудоустройства. Однако в Сухопутных силах уточняют, что призывают не только безработных, но и производят оповещения на предприятиях.

Об этом рассказала офицер Управления коммуникаций Командование Сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратов, передает 24 канал.

По ее словам, работники ТЦК проводят уведомления как в общественных местах и на улицах, так и на предприятиях, направляя распоряжение о вызове военнообязанных работников конкретных предприятий.

"Просто эта часть работы не так заметна, как в общественных местах", – отметила офицерша.

Она прокомментировала скандалы вокруг ТЦК и СП, подчеркнув, что ТЦК является частью ВСУ. Офицерша отметила, что враг пытается создать впечатление, будто ТЦК — это отдельная структура, чтобы посеять дезинформацию среди украинцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что безработных будут мобилизовать через службу занятости.

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