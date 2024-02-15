Оплата за бронь от мобилизации: Гетманцев объяснил, как не дойти до дискриминации

По его словам, если не мобилизовать людей с высокими зарплатами, тогда не должны подпадать под призыв работники банковского сектора или страховых компаний.

В Украине на стадии обсуждения находится инициатива по установлению суммы для уплаты в бюджет, которая давала бы предпринимателям возможность бронирования части работников. Однако в этом вопросе нельзя дойти до дискредитации разных сфер бизнеса.

Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Комитет присоединен. Я считаю, что любой ценз в вопросе мобилизации кроме уже имеющихся в законе подрывает очень важный принцип справедливости пожертвования, который является основополагающим принципом воюющей страны. Если этого принципа не будет, то потеряется смысл для людей защищать страну. А имущественный ценз – это самый плохой ценз, который можно применить в этом контексте, потому что не будут и не могут бедные воевать за богатых", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

По его словам, если не мобилизовать людей с высокими зарплатами, тогда не должны подпадать под призыв работники банковского сектора или страховых компаний, том-менеджмент.

“Любые такого рода подходы порождают целый ряд дискриминации, например, дискриминации по профессиям, потому что есть отрасли, где нет таких высоких зарплат, или дискриминации по должности, потому что нет такого предприятия, где обычный рабочий получает немного меньше, чем директор – это же официальная статистика У нас средняя зарплата в 2023 году – 18 тыс. Это тоже дискриминация с местожительством, потому что в селах зарплата ниже, да и в разных регионах страны доходы отличаются. Или на прифронтовых территориях зарплаты вообще скудные, потому что там бизнеса нет и большая безработица. Этот целый ряд дискриминаций нивелирует эту с первого взгляда прекрасную идею "отбеливания" заработных плат. Так что, на первый взгляд, мне она должна была бы понравиться, но нет, слишком большой ценой это может дать”, — рассказал Гетманцев.

Напомним, что на проведение мобилизации 2024 года в бюджете заложено ориентировочно 720 млрд грн расходов.

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