Мобилизация через рекрутинговые компании в Украине: как будет продолжаться призыв

Украинцы могут искать должности в Силах Обороны, наиболее соответствующие их навыкам.

В Украине идет мобилизация через рекрутинговые компании, с помощью которых призывают людей на специальности, которые нужны.

Об этом говорится в сообщении Минобороны о проекте рекрутинга в ВСУ.

Согласно информации министерства, подписан договор с председателем организации Lobby X Владиславом Грезевым.

Теперь рекрутеры будут бесплатно работать в интересах армии.

Также Минобороны подписало договоры с рекрутерами Work.ua и Robota.ua. Украинцы могут искать должности в Силах Обороны, наиболее соответствующие их навыкам и смогут закрывать потребности, которые не покрывают территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Как будут осуществлять мобилизацию

Призыв будут проводить напрямую в подразделения, однако срок прохождения всех бюрократических моментов может быть разным для кандидатов. Это зависит от состояния здоровья, необходимости обучения, боевого опыта и т.д.

По словам заместителя министра обороны Украины Наталья Калмыкова в комментарии NV, пока речь не идет о переводе на другие должности среди тех, кто проходит процесс рекрутинга по новой модели.

"Гипотетически это возможно. Чем может быть вызвано перенаправление на другие должности? Это зависит от решения командира. Нам важно понимать, что армия является армией", ― сказала она.

Относительно перевода операторов БПЛА в штурмовики она дала однозначный ответ. В случае, когда лицо мобилизовалось на должность оператора БПЛА, его в штурмовики не будут переводить. Но служба оператора БПЛА проходит в разных местах.

"Если человек идет на оператора БПЛА и подписывает контракт на оператора БПЛА, он будет служить оператором БПЛА. Но у операторов БПЛА тоже есть разные должности. Возможно, человек сам захочет перейти на другой уровень должности и т.д. Но наша основная цель — это, собственно, чтобы навыки, опыт человека в гражданской жизни были максимально использованы для защиты Родины", ― пояснила Калмыкова.

Перевод между подразделениями возможен, но происходит по закону. Такой процесс зависит не только от кандидата и командира, здесь учитываются интересы обоих подразделений.

"Перевод между должностями регулируется законодательством, происходит взаимодействие между командирами. Один командир должен согласовать перевод от себя, а второй — переход к себе", — пояснила она.

Напомним, с 2023 года в Украине начала работать первая рекрутинговая компания Lobby X. С ее помощью желающие вступить в ряды ВСУ могут искать актуальные вакансии.

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