Мобилизация добровольцев без участия ТЦК: юрист указал на один важный момент

Соответствующий перечень боевых бригад, которые будут иметь функцию рекрутинга для добровольцев, должен утвердить Генштаб.
Военные части могут мобилизовать добровольцев без участия Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК ), однако не каждая часть сможет это сделать.
Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал юрист Александр Золотухин.
По его словам, соответствующий перечень боевых бригад, которые будут иметь функцию рекрутинга для добровольцев, должен утвердить Генштаб.
"На практике были случаи, когда люди шли на определенные должности, а позже оказывались на совсем других позициях и были разочарованы. Об этом передавали своим родным, знакомым и потому позже рекрутинг уже был не столь эффективен как раньше", — сказал он.
Юрист пояснил, что в соответствии с изменениями, воинские части, если человек согласился заместить определенную должность, выдают направление на военно-врачебную комиссию. После прохождения ВЛК именно военная часть выдает соответствующее предписание о мобилизации.
"Исчезнет тот момент, когда добровольцы, попадали не в те части, куда они провозглашались проходить службу", — заметил Золотухин.
Напомним, 1 октября Кабмин внес важные изменения для добровольцев во время порядка призыва на военную службу.
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