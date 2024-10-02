Мобилизация добровольцев без участия ТЦК: юрист указал на один важный момент

Соответствующий перечень боевых бригад, которые будут иметь функцию рекрутинга для добровольцев, должен утвердить Генштаб.

Военные части могут мобилизовать добровольцев без участия Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК ), однако не каждая часть сможет это сделать.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал юрист Александр Золотухин.

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По его словам, соответствующий перечень боевых бригад, которые будут иметь функцию рекрутинга для добровольцев, должен утвердить Генштаб.

"На практике были случаи, когда люди шли на определенные должности, а позже оказывались на совсем других позициях и были разочарованы. Об этом передавали своим родным, знакомым и потому позже рекрутинг уже был не столь эффективен как раньше", — сказал он.

Юрист пояснил, что в соответствии с изменениями, воинские части, если человек согласился заместить определенную должность, выдают направление на военно-врачебную комиссию. После прохождения ВЛК именно военная часть выдает соответствующее предписание о мобилизации.

"Исчезнет тот момент, когда добровольцы, попадали не в те части, куда они провозглашались проходить службу", — заметил Золотухин.

Напомним, 1 октября Кабмин внес важные изменения для добровольцев во время порядка призыва на военную службу.

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