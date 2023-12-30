Мобилизация должна продолжаться: эксперт объяснил, почему это важно для поддержки Западом Украины

Мобилизация в Украине должна продолжаться не только для удержания линии фронта и ротации воинов, но и для того чтобы убеждать западных партнеров.

Военный эксперт Николай Белесков подчеркнул, что мобилизация свидетельствует не только о готовности Украины дальше сопротивляться, но и должна убеждать западных партнеров в таком месседже – украинцы продолжают бороться.

Об этом он рассказал "Голосу Америки".

"Если Украина не будет готова дальше продолжать воевать, понятно, что скептикам на Западе будет гораздо легче продвигать идею о прекращении помощи: "А зачем мы должны выделять дополнительные суммы помощи, если украинцы в принципе уже не хотят воевать?", — отметил эксперт.

Белесков также добавил, что "есть сегмент населения, который, к сожалению, не ассоциирует свою безопасность, безопасность своей семьи с безопасностью государства".

Напомним, эксперт рассказал, как закон о мобилизации должен способствовать призыву.

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