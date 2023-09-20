Мобилизация и электронный реестр призывников Украины: какие данные будут доступны ТЦК

Какие персональные данные граждан будут вносить в реестр резервистов, что позволит ТЦК и СП автоматически получать все необходимые сведения

Внедрение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов

В Украине ведется активная работа по внедрению электронного Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Проект закона №10062 существенно расширяет список данных, которые будут внесены в этот реестр.

Постановление КМУ № 1487 относительно Порядка военного учета определяет, из каких реестров будут получены данные для Единого реестра военнообязанных. В электронный реестр информацию будут вносить сразу из нескольких министерств. Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки получат доступ к таким государственным реестрам, как МВД, налоговой инспекции, Министерству образования и науки, судебным реестрам и данным офиса Генпрокурора.

В пояснительной записке авторы отмечают, что задачей законопроекта является также уточнение взаимодействия государственных реестров при предоставлении статуса участника боевых действий, а также упрощение процедуры оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины».

Законопроектом предлагается собирать данные обо всех допризывниках, призывниках, военнообязанных и резервистах, получать данные по всем гражданам Украины в возрасте от 17 до 60 лет.

Постановлением № 1493 от 30 декабря 2022 г. утверждены данные, которые планируется синхронизировать для создания Единого реестра призывников. Тем не менее, коллектив авторов уточняет список собираемых данных, их количество будет больше для упрощения получения военными льгот и статуса УБД, инвалидности из-за войны и пенсий.

Статья 6 законопроекта уточняет, что заносятся и хранятся в базе данных Реестра персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов, служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, сведения о необходимости комплектования личным составом ВСУ и других образованных согласно законам Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну. Законодательством предусматривает, что согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

Какие данные о призывниках будут собирать в Единый электронный реестр

Для Электронного Реестра собираются следующие персональные данные:

1) фамилия,

2) собственное имя (все собственные имена),

3) отчество (при наличии),

4) дата рождения,

5) место рождения,

6) пол,

7) место жительства и местонахождение,

7-1) номера средств связи и адреса электронной почты,

8) сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения),

8-1) сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей),

9) реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия),

9-1) сведения о гражданстве,

10) сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим,

11) сведения о признании лица недееспособным (возобновление дееспособности),

12) сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность),

13) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

14) отцифрованный образ лица лица,

15) сведения о дате и цели выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины,

16) сведения об образовании и специальности,

17) сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемые с целью определения пригодности для выполнения воинского долга,

18) сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения),

18-1) дата и номер, краткое содержание протокола и/или постановления по лицу по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях,

19) сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу,

20) сведения о наличии (отсутствии) судимости,

21) уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии),

22) сведения о статусе ветерана войны,

23) сведения по владению иностранными языками,

24) сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием,

25) сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации,

26) сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину,

27) сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину,

28) сведения об удостоверении водителя на право управления транспортным средством,

29) сведения об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами, в том числе самодельными, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами,

30) сведения о судовых документах, международных удостоверениях на право управления прогулочным судном и удостоверений судоводителя малого судна или водного мотоцикла, а также документов, предоставляющих право управления прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом, сведения об удостоверении члена палубной команды судна внутреннего плавания или другого ранее выданного документа, подтверждающего квалификацию члена палубной команды судна внутреннего плавания,

31) сведения о свидетельствах пилотов для некоммерческой и коммерческой деятельности,

32) сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению — исполнительные документы,

33) сведения о лицах пропавших без вести.

Также собираются следующие данные призывника, военнообязанного и резервиста:

1) исполнение воинской обязанности и прохождение воинской службы,

2) военно-учетные признаки, перечень которых определяется Порядком ведения Реестра, утвержденным Держателем Реестра,

3) заключение (решения) о прохождении медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы),

4) прохождение гражданином Украины альтернативной (невоенной) службы в соответствии с законом Украины Об альтернативной (невоенной) службе,

5) сведения об участии в боевых действиях.

Читайте также: