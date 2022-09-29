Мобилизация и "референдумы": В Минобороны Украины заявили о намерениях России обострить конфликт

Объявление "частичной" мобилизации в России, соответствующее изменение законодательства, усиление уголовной ответственности и незаконное проведение "референдумов" на ТОТ Украины свидетельствуют о намерениях РФ обострить конфликт.

Объявление мобилизации увеличило социальную стоимость войны для России, поскольку население страны будет теперь непосредственно участвовать в ней.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на брифинге 29 сентября.

"Учитывая значительные потери личного состава врага, а эти цифры гораздо больше, чем украинские потери, а также учитывая несостоятельность РФ укомплектовать свои части и подразделения, Россия объявила о проведении мобилизации. Такие меры направлены на получение дополнительных человеческих ресурсов для ведения войны в Украине, в том числе, за счет временно оккупированных территорий после их незаконной аннексии", – объяснила Маляр.

"Объявление частичной мобилизации, изменение законодательства, усиление уголовной ответственности и незаконное проведение так называемых референдумов на ВОТ свидетельствуют о намерениях Российской Федерации обострить конфликт. Объявление Путиным частичной мобилизации увеличило социальную стоимость войны для РФ, поскольку российское население будет теперь непосредственно участвовать в ней", – отметила заместитель главы Минобороны.

Она обратила внимание, что ранее президент РФ Владимир Путин избегал объявления мобилизации для предотвращения внутренней негативной реакции на войну.

"Однако в своей речи 21 сентября он заявил, что Россия планировала аннексировать регионы Украины и будет использовать для этого все имеющиеся способы", — сказала Маляр.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ предупредили, что после проведенных псевдорефрендумов и мобилизации в РФ может произойти эскалация на фронте и увеличение количества ударов по критической инфраструктуре Украины.

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