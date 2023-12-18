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Мобилизация и рекрутинг: Безуглая объяснила, как самостоятельно выбрать должность в ВСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Мобилизация и рекрутинг: Безуглая объяснила, как самостоятельно выбрать должность в ВСУ

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Марьяна Безуглая рассказала о двух способах, как попасть в армию.

Народная депутат от "Слуги народа" и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая объяснила, как военнообязанный может самостоятельно выбрать военную должность в ВСУ.

Об этом нардеп написала в Facebook.

Как отметила Безуглая, в новом законопроекте по рекрутингу, мобилизации и прохождению службы есть два способа попасть войска, которые не пересекаются.

"Рекрутинг – только добровольно, можно прийти в ЦНАП или через сайт, выбрать себе вакансию и попасть именно туда, куда выбрал/выбрала. В ЦНАПах мобилизовать не могут, там будут только рекрутеры! Мобилизация – принудительно во время военного положения, через вручение повестки, ТЦК и СП", – написала нардепка.

Безуглая также добавила, что концепт рекрутинга состоит в том, что если ты доброволец – тебя государство обслуживает, сервисный подход.

"Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав", — резюмировала Марьяна Безугла.

Проект рекрутинга в ВСУ предусматривает, что мобилизуемые в армию специалисты могут выбрать конкретные должности, соответствующие их профессиональным навыкам.

Напомним, Безугла предложила отменить срочную службу – какой возраст для мобилизации в законопроекте.

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Дата публикации
Просмотры
516
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