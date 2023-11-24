Мобилизация и ротация войск: Зеленский провел "сложное" заседание Ставки

Значительная часть заседания была посвящена "комплексу тех вопросов, по которым наши воины — и все общество — ожидают справедливых ответов".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшнее заседание Ставки верховного главнокомандующего стало важным и непростым.

Об этом идет речь на сайте главы государства.

“Провел сегодня важное, довольно непростое заседание Ставки. Не только в ситуации на фронте сейчас, хотя это был, как всегда, один из основных пунктов”, — рассказал он.

Ситуация на фронте

На заседании обсуждались оборонные и наступательные действия украинских защитников по разным направлениям.

" Авдеевка, Донецкое направление, Марьинка, Купянское направление, южные направления", — сказал Зеленский.

Вопросы мобилизации, ротации и о "срочниках"

Также президент добавил, что значительная часть заседания Ставки 24 ноября была посвящена "комплексу тех вопросов, по которым наши воины — и все общество — ожидают справедливых ответов".

Речь идет, в частности, о мобилизации, демобилизации, ротации в ВСУ, а также вопросе о "срочниках", которые были призваны на службу до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Работа ВЛК и военных коматов

Особое внимание на заседании уделили ситуации с работой Военно-врачебных комиссий и территориальных центров комплектования и социальной поддержки ( ТЦК и СП).

"То, о чем говорят солдаты, то, о чем говорят командиры, должно быть решено", — подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что на Ставке были первые доклады главнокомандующего генерала Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра здравоохранения Виктора Ляшко, начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шаптали.

"Я ожидаю более содержательной проработки каждого из таких вопросов — и правительством, и военными — и конкретных предложений по государственным решениям", — сказал Зеленский.

Напомним, в пятницу, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Зеленский заявил, что в ходе беседы с премьером Нидерландов они обсудили усилия по сохранению единства в Европе, а также важность обеспечения постоянной военной и финансовой помощи Украины в борьбе с российской агрессией.

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