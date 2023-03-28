Мобилизация и военное положение: могут ли военные уходить в отпуск

Рассказываем, при каких условиях и на какой срок военным предоставляется отпуск в материале ТСН.ua
Вопрос предоставления отпуска военнослужащим регулируется Законом Украины "О внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения".
Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, военнослужащим во время военного положения могут предоставить следующие отпуска с сохранением денежного довольствия:
- часть ежегодного основного отпуска,
- отпуск по семейным обстоятельствам,
- отпуск по другим уважительным причинам.
При каких условиях военные могут уйти в отпуск
- Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней.
- Часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.
Как оформить отпуск по семейным обстоятельствам
- Написать рапорт на имя непосредственного командира (начальника) и добавить документы с основаниями.
- Рапорт лучше подать в двух экземплярах — на одном должен быть указан входной номер, дата и подпись лица, принявшего рапорт, которые будут подтверждать факт обращения.
- Рапорт военнослужащего с соответствующими резолюциями его прямых начальников подается в кадровое подразделение штаба.
- Командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска.
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