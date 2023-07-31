Мобилизация и военный учет: можно ли поступить в вуз без военного билета

Какой военно-учетный документ необходим для поступления в вуз

Сейчас, во время вступительной кампании, многих интересует вопрос, какие документы нужны для вступления. Ведь В 2023 году для военнообязанных лиц одним из требований к зачислению является представление в приемную комиссию военно-учетных документов.

Адвокат Андрей Карпенко разъяснил, можно ли поступить в вуз без военного билета. Постановлением №1487 Кабинет министров утвердил новые правила военного учета, в которых определен порядок поступления в учебные заведения.

В МОН Украины определили ключевые нормы и основные новации Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2023 году. Согласно п. 2 Раздела XV Приказа МОН Украины от 15.03.2023 г. каждый вуз разрабатывает Правила приема, в которых обязательно должен содержаться порядок предоставления поступающими военно-учетных документов.

Пункт 34 содержит следующее: «В целях ведения персонального военного учета государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации осуществляют:

проверку у граждан Украины при принятии на работу (обучение) наличия военно-учетного документа, определенного в пункте 20 настоящего Порядка, или отражение в электронной форме информации, содержащейся в таких документах, которые могут предъявляться (предоставляться) с использованием мобильного приложения Портала Действие. Прием на работу (обучение), взятие на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки;

доведение до призывников, военнообязанных и резервистов правил военного учета под личную подпись при принятии на работу (обучение);

отправка в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения (отчисления из учебного заведения) в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки сообщений о изменение учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов.

То есть для вступления должно быть достаточно приписного свидетельства.

Но ситуация несколько иная, если поступающему исполнилось 25 лет и больше. Недавно нардепы приняли законопроект № 9281, которым уменьшается предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста

Снижение призывного возраста до 25 лет означает, что на военный учет военнообязанных примут 25 и 26 летних юношей, что позволит призывать их в рамках общей мобилизации. А военнообязанные должны иметь военный билет или временное удостоверение.

Поэтому, по словам адвоката, поступать в вузы абитуриентам от 25 лет должны разрешить с приписным удостоверением. А вот для зачисления, скорее всего, потребуют временное удостоверение военнообязанного.

Как поведет себя приемная комиссия ВУЗа, трудно спрогнозировать, считает Карпенко.

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