Мобилизация как этническая чистка: почему Путин отправляет на войну против Украины малые народы России

Об ужасных последствиях аннексии украинских территорий для самой Российской Федерации в эссе на The Atlantic пишет Энн Эпплбаум.

В 2014 году президенту РФ Владимиру Путину сошла с рук аннексия Крыма под соусом фиктивного референдума. На этот раз в "референдумы" не верит уже никто, даже союзники России. Так что это вызов мировому порядку и принципу нерушимости границ, и если поведение России повторят другие страны, то она может пострадать.

Также последний шаг Путина – апогей пренебрежения к институту выборов и политическому плюрализму.

"В мире, который предлагает современная российская власть, единственной силой является жестокость, направленная, в частности, против меньшинств в РФ. Ведь именно дагестанцы, буряты, тувинцы, крымские татары стали объектами активной мобилизации", — отметила автор.

Эпплбаум называет эту стратегию геноцидом не только украинского народа, но и этих проживающих в РФ этносов.

"Массовое бегство россиян за границу Путин даже поощряет и воспринимает как определенную степень очищения нации. Также мобилизация ― это способ "замазать кровью" руки как можно большего количества россиян, а угрозы отправить воевать против Украины стала заменителем угрозы ГУЛАГа в Советском Союзе. Но режим Путина не вечен, как и аннексия территорий, которые РФ даже не контролирует", — добавила автор.

Напомним, после объявления мобилизации в РФ 21 сентября на российско-грузинской границе собрались огромные очереди желающих покинуть страну. Так, на КПП "Верхний Ларс" образовались гигантские пробки.

27 сентября стало известно, что российская оперативная группа по призыву начала выдавать повестки военнообязанным гражданам РФ прямо на границе с Грузией.

Отметим, по оценкам Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 сентября с начала мобилизации в РФ в армию призвали уже 100 тысяч человек.

Глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов прокомментировал мобилизацию в России. По его словам, этим решением Путин сделал "подарок для Украины", потому что это "ускорит процесс, который уже невозможно остановить".

Принудительная мобилизация и угрозы – как россияне относятся к "своим" крымчанам

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