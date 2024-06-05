Мобилизация: многодетных отцов в ТЦК ждет "сюрприз" – нардеп

Правительственное постановление №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" утверждает алгоритм действий военнообязанных, а также перечень документов, которые им необходимо собрать. Постановление № 560, в частности, предусматривает, что многодетным мужчинам теперь нужно нотариально доказывать, что они действительно участвуют в содержании детей. То есть иметь во время визита в ТЦК документ.

Об этом пишет "Главком".

"Военнообязанный отец трех несовершеннолетних детей признан годным к военной службе. Согласно мобилизационному закону, он автоматически должен получить отсрочку от мобилизации. Его дети рождены от двух женщин, с которыми мужчина разведен, уже не живет, но продолжает финансово содержать детей. Что придумал ТЦК? Там дополнительно требуют договор между мужем и его бывшими супругами о том, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей", - отметил народный депутат Игорь Фрис.

Нардеп подчеркнул, что это превышение полномочий со стороны ТЦК.

Военнообязанные многодетные отцы должны предоставить ТЦК договор с бывшими супругами

Игорь Фрис настаивает – подзаконные акты органов власти должны издаваться, не нарушая Конституцию.

По его мнению, то, что "правительство этим постановлением ввело дополнительные требования для военнообязанных по подтверждению ими определенных юридических фактов и документов, расценивается как превышение норм и положений закона".

Напомним, адвокаты объяснили, могут ли уехать за границу "ограниченно пригодные".

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