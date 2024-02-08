Мобилизация на Харьковщине: руководители ТЦК заявили о "положительной динамике"

Руководители ТЦК доложили о ситуации и работе групп оповещения в области во время заседания.

Руководители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харьковской области заявили о "положительной динамике" мобилизации.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в среду, 8 февраля, в ОВА было проведено очередное заседание Совета обороны Харьковской области.

"Первый вопрос — мобилизационные процессы. Руководители ТЦК доложили о ситуации и работе групп оповещения. Наблюдаем положительную динамику показателей. Второй вопрос — жизнеобеспечение на приграничных территориях и ходе эвакуации гражданского населения", — отметил он.

Синегубов добавил, что на следующем заседании заслушает отчеты всех руководителей местных военных администраций по проведенной работе и необходимости усиления мер.

Напомним, рейды представителей ТЦК в общественных местах Одессы продолжают шокировать украинцев. В этот раз военными "наехали" а женщину, которая выразила претензии по поводу того, что они остановили маршрутку и не давали ехать дальше.

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