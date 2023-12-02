Мобилизация на оккупированных территориях: как мужчин принудительно отправляются на войну

Как проходит мобилизация на временно оккупированных территориях Украины.
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно производят принудительную мобилизацию мужчин. Оккупанты формируют систему "федеральных комиссариатов" (военнокоматов — ред.), раздают повестки на предприятиях, а также проводят скрытую мобилизацию среди тех, кто получает российские паспорта.
Об этом пишет Liga.net.
В России до конца 2023 года планируют мобилизовать 130 тысяч человек. Чтобы снизить количество мобилизованных внутри РФ и не допустить распространения протестов, принудительную мобилизацию активно проводят именно на оккупированных территориях Украины.
Так, россияне начали открывать все большее число "федеральных комиссариатов" на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей в начале осени.
На оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей россияне принялись за принудительную мобилизацию относительно недавно. На Донетчине, Луганщине и в аннексированном Крыму она длится уже девять лет – и там оккупанты действовали и действуют теми же методами. Именно в этих регионах они планируют мобилизовать больше всего людей и в эту волну.
"Мужчин заставляют приходить туда, чтобы якобы встать на учет, а по факту – мобилизуют. Пока это наиболее распространено в селах, ведь там этот процесс проще скрыть. Но он уже распространяется и на оккупированные города", — рассказали в Центре национального сопротивления.
Россияне также проводят информационную кампанию на оккупированной части юга Украины. Рассылают СМС-сообщения с призывом прийти в военкомат и условия контрактной службы, регулярно пишут в своих Telegram-каналах о необходимости встать на военный учет для всех мужчин призывного возраста.
Тем, кто этого не сделает, угрожают штрафом до 30 000 рублей (чуть больше 12 000 грн).
Подписать контракт с российской армией предлагают и в центрах занятости. В оккупированных городах работают отдельные центры набора на контрактную службу. Мэр Мелитополя Иван Федоров говорит, что в Запорожской области такие центры уже функционируют в Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Приморске, Приазовском и Акимовке.
"Оккупанты рассылают повестки и просто раздают их на улицах, остановках и предприятиях. Некоторые предприятия даже вынуждены были остановить работу. Ведь часть работающих там мужчин мобилизовали, а другая часть перестала выходить на работу, чтобы этого не произошло. Мы также знаем о случае, когда повестки раздавали работникам школ. В одной из школ в Запорожской области это делала лично директор-коллаборантка", — отметили в Центре национального сопротивления
Там также уточнили, что оккупанты во время проведения принудительной мобилизации раздают руководителям предприятий "мобилизационные планы", где указано, скольким сотрудникам нужно вручить повестки. В случае невыполнения планов россияне угрожают сменить руководство этих предприятий на более лояльное.
По данным Центра национального сопротивления, на оккупированном юге Украины россияне искусственно создали гуманитарный кризис и выжить без российского паспорта практически невозможно. Без него нельзя получить социальные выплаты или медицинскую помощь, устроиться на работу.
"На левом берегу Херсонщины россияне и местные гауляйтеры в последнее время угрожают, что будут изымать авто у тех, кто до начала 2024 года не получит паспорт, что не будут принимать детей таких граждан в детский сад и школу, а дальше это может привести к лишению родительских прав. На Херсонщину приехали новые группы МВД из Ростова и проводят "профилактические беседы" относительно паспортизации. Они просто заставляют украинцев получать эти паспорта, а во время получения вручают повестки или даже если кому повезло не получить повестку сразу, рано или поздно придется встать на учет в военкомат всем, у кого есть российский паспорт", — объясняют в Нацспротивление.
Иван Федоров также добавил, что россияне активно создают на оккупированных территориях частные охранные структуры.
"Местных приглашают на работу якобы для охраны правопорядка. Но эта охрана может быть и на передовой на Запорожской линии фронта. Оккупанты убеждают претендентов на работу в том, что если они получат ранения при несении службы в частной охранной фирме, то им выплатят три миллиона рублей. А в случае гибели – пять миллионов", — рассказал мэр Мелитополя.
Как избежать принудительной мобилизации
В Центре национального сопротивления советуют: стоит все же по возможности избегать получения российского паспорта, не появляться в публичных местах, на блокпостах и в поле внимания патрулей. Не брать трубку, когда звонят по телефону с незнакомых номеров, или изменить собственный номер, если его знают оккупационные "власти". Изменить место жительства – если вы живете по адресу регистрации и не выходить из квартиры.
Если человек все же получил повестку, нужно сразу сообщить об этом на горячую линию Координационного штаба по обращению с военнопленными "Хочу жить" – по номеру телефона или в чате в Telegram. Важно передать всю имеющуюся информацию: свои данные и куда мобилизуют (если это уже известно).
Напомним, потери россиян на войне в Украине пересекли новую психологическую отметку.
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