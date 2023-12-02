Мобилизация на оккупированных территориях: как мужчин принудительно отправляются на войну

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно производят принудительную мобилизацию мужчин. Оккупанты формируют систему "федеральных комиссариатов" (военнокоматов — ред.), раздают повестки на предприятиях, а также проводят скрытую мобилизацию среди тех, кто получает российские паспорта.

Об этом пишет Liga.net.

В России до конца 2023 года планируют мобилизовать 130 тысяч человек. Чтобы снизить количество мобилизованных внутри РФ и не допустить распространения протестов, принудительную мобилизацию активно проводят именно на оккупированных территориях Украины.

Так, россияне начали открывать все большее число "федеральных комиссариатов" на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей в начале осени.

На оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей россияне принялись за принудительную мобилизацию относительно недавно. На Донетчине, Луганщине и в аннексированном Крыму она длится уже девять лет – и там оккупанты действовали и действуют теми же методами. Именно в этих регионах они планируют мобилизовать больше всего людей и в эту волну.

"Мужчин заставляют приходить туда, чтобы якобы встать на учет, а по факту – мобилизуют. Пока это наиболее распространено в селах, ведь там этот процесс проще скрыть. Но он уже распространяется и на оккупированные города", — рассказали в Центре национального сопротивления.

Россияне также проводят информационную кампанию на оккупированной части юга Украины. Рассылают СМС-сообщения с призывом прийти в военкомат и условия контрактной службы, регулярно пишут в своих Telegram-каналах о необходимости встать на военный учет для всех мужчин призывного возраста.

Тем, кто этого не сделает, угрожают штрафом до 30 000 рублей (чуть больше 12 000 грн).

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Подписать контракт с российской армией предлагают и в центрах занятости. В оккупированных городах работают отдельные центры набора на контрактную службу. Мэр Мелитополя Иван Федоров говорит, что в Запорожской области такие центры уже функционируют в Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Приморске, Приазовском и Акимовке.

"Оккупанты рассылают повестки и просто раздают их на улицах, остановках и предприятиях. Некоторые предприятия даже вынуждены были остановить работу. Ведь часть работающих там мужчин мобилизовали, а другая часть перестала выходить на работу, чтобы этого не произошло. Мы также знаем о случае, когда повестки раздавали работникам школ. В одной из школ в Запорожской области это делала лично директор-коллаборантка", — отметили в Центре национального сопротивления

Там также уточнили, что оккупанты во время проведения принудительной мобилизации раздают руководителям предприятий "мобилизационные планы", где указано, скольким сотрудникам нужно вручить повестки. В случае невыполнения планов россияне угрожают сменить руководство этих предприятий на более лояльное.

По данным Центра национального сопротивления, на оккупированном юге Украины россияне искусственно создали гуманитарный кризис и выжить без российского паспорта практически невозможно. Без него нельзя получить социальные выплаты или медицинскую помощь, устроиться на работу.

"На левом берегу Херсонщины россияне и местные гауляйтеры в последнее время угрожают, что будут изымать авто у тех, кто до начала 2024 года не получит паспорт, что не будут принимать детей таких граждан в детский сад и школу, а дальше это может привести к лишению родительских прав. На Херсонщину приехали новые группы МВД из Ростова и проводят "профилактические беседы" относительно паспортизации. Они просто заставляют украинцев получать эти паспорта, а во время получения вручают повестки или даже если кому повезло не получить повестку сразу, рано или поздно придется встать на учет в военкомат всем, у кого есть российский паспорт", — объясняют в Нацспротивление.

Иван Федоров также добавил, что россияне активно создают на оккупированных территориях частные охранные структуры.

"Местных приглашают на работу якобы для охраны правопорядка. Но эта охрана может быть и на передовой на Запорожской линии фронта. Оккупанты убеждают претендентов на работу в том, что если они получат ранения при несении службы в частной охранной фирме, то им выплатят три миллиона рублей. А в случае гибели – пять миллионов", — рассказал мэр Мелитополя.

Как избежать принудительной мобилизации

В Центре национального сопротивления советуют: стоит все же по возможности избегать получения российского паспорта, не появляться в публичных местах, на блокпостах и в поле внимания патрулей. Не брать трубку, когда звонят по телефону с незнакомых номеров, или изменить собственный номер, если его знают оккупационные "власти". Изменить место жительства – если вы живете по адресу регистрации и не выходить из квартиры.

Если человек все же получил повестку, нужно сразу сообщить об этом на горячую линию Координационного штаба по обращению с военнопленными "Хочу жить" – по номеру телефона или в чате в Telegram. Важно передать всю имеющуюся информацию: свои данные и куда мобилизуют (если это уже известно).

Напомним, потери россиян на войне в Украине пересекли новую психологическую отметку.

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