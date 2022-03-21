"Мобилизация" в ОРДЛО — это обычный отлов и сознательное уничтожение: опубликовали очередной перехваченный разговор оккупантов

Российский оккупант также возмущается тем, что руководство в Москве лжет об их потерях.

Военное командование России пытается скрыть реальные потери, а "200-е" компенсирует так называемыми ополченцами из "Л/ДНР. Как рассказывают сами бойцы в перехваченных разговорах, "мобилизация" на временно оккупированных территориях ОРДЛО выглядит, как обычный "отлов", а "новобранцев", которых бросают на передовую, больше напоминает сознательное уничтожение.

Очередные разговоры оккупантов опубликовала пресс-служба СБУ.

Так, на Херсонщине оккупант рассказывает другу об их операции, которую полностью разгромили украинские военные: "Вчера только с зачистки вернулись: с 800 человек 150 вышло".

А другой возмущается тем, что его руководство лжет Москве и докладывает о якобы 60-70% комплектования, хотя их меньше 20%: "…у нас реально с бригады последние 5 машин приехало. А было порядка 100-120. 302 человек досчитаться не могут. И это не считая тех, которые ранены".

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