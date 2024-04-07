Мобилизация на ВОТ: Гуменюк говорит, что жители захваченных территорий уже "на карандаше"

На ВОТ после "выборов" президента РФ россияне усилили фильтрацию населения.

Планы россиян мобилизовать 300 тысяч человек могут относиться и к жителям временно оккупированных территорий Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявила глава объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Объявленная мобилизация в России вполне может коснуться и населения временно оккупированных территорий. Поэтому люди, уже подавшиеся в списки избирателей во время президентской кампании, перед названными выборами фарсом, они уже "на карандаше". Их данные уже учитываются", — отметила она.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация планирует на 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч военнослужащих.

В сентябре 2023 года разведка Великобритании отмечала, что Россия намерена набрать в армию 420 тысяч контрактников до конца 2023 года, что окажет негативное влияние на рабочую силу в различных невоенных отраслях.

Впоследствии в октябре представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что Россия ежемесячно мобилизует на войну против Украины более 20 тысяч человек.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что на ВОТ регионе после "выборов" президента РФ россияне усилили фильтрацию населения и сообщил о планах врага о "мобилизации". Продолжается и принудительная паспортизация: люди, еще не имеющие "документа", с 1 июля для его получения будут вынуждены сдавать экзамены по истории и русскому языку.

Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию. Суммарно намерены набрать около 150 тысяч человек. Это больше, чем во время осеннего призыва 2023 (набирали 130 тысяч). Несмотря на то, что российские власти обещают не посылать срочников в зону боевых действий, в войне РФ против Украины они погибают каждый день.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский раскрыл секрет мобилизации в России, но промолчал об Украине!

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