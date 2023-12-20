"Мобилизация нам однозначно нужна": полковник о том, как ее правильно проводить и когда ждать демобилизацию

В Украине должен быть создан специальный алгоритм мобилизации, предусматривающий не только отправку на фронт, но и тщательную подготовку.

Об этом телеканалу "Эспрессо" рассказал командир Батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения НГУ полковник Сергей Сидорин.

Как отмечается, алгоритм будет не только отправлять воинов на фронт, но и тщательную подготовку, которая поможет минимизировать потери и повысить квалификацию бойцов и эффективность боевых действий.

"Сейчас у нас проходит самая большая война в Европе со времен Второй мировой и мобилизация нам однозначно нужна, нравится это кому-то или не нравится. Можно много слышать советов от наших граждан, как ее проводит, от наших европейских коллег, но на самом деле со времен Второй мировой войны никто эту мобилизацию не проводил. Мы ждем мобилизацию, в первую очередь мы ждем мобилизацию, чтобы успеть, самое главное, научить личный состав", — подчеркнул Сергей Сидорин.

По его словам, алгоритм должен быть направлен, в частности, именно на подготовку военных.

"Что касается демобилизации, то наша бригада в большинстве своем состоит из мобилизованных. Они были учителями, бизнесменами, водителями, продавцами — сейчас это воины, герои, золотые люди. Вопрос: если мы сейчас их демобилизуем, придут неопытные, необстрелянный личный состав и будет испытывать потерь больше, чем они совместно будут выполнять задачи на поле боя. То есть сначала нужно передать опыт и дать людям отдохнуть и смотреть по складывающейся ситуации. О демобилизации пока говорить рано", — подытожил командир Батальонно-тактической группы.

Напомним, что в ВСУ объяснили, что изменит снижение мобилизационного возраста с 27 до 25.

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