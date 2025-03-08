"25+ - это не старые": командир роты Третьей штурмовой о снижении мобилизационного возраста

Военный отмечает, что вместо снижения мобилизационного возраста власти должны сосредоточиться на эффективной подготовке, разъяснении мотивации и комплексных реформ в мобилизационной системе.

Командир 1-й роты 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады на позывной Мося заявил, что в Украине провалена мобилизация.

Военный выразил мнение в эксклюзивном интервью Алине Туришин для TSN.ua.

По словам командира 3 ОШБр, снижение мобилизационного возраста не является решением проблемы:

“Я против этого, потому что нам нужно больше людей от 25 лет. Это не старый возраст – 25, 30, 35 лет – это мужчины, которые имеют опыт жизни, находятся в хорошей физической форме и могут выполнять боевые задания”, – заявил командир.

На вопрос, эффективно ли проходит мобилизация, Мося ответил однозначно:

“По моему мнению, мобилизация провалена полностью. Это не только из-за скандалов с ТЦК, но и из-за отсутствия государственной идеологии. Люди не понимают, почему они должны идти воевать.”

Он также добавил, что низкий уровень подготовки в учебных центрах и нехватка опытных командиров в некоторых подразделениях усугубляет ситуацию.

"У нас хорошо работает "сарафанное радио", и если боец возвращается после плохой подготовки, это демотивирует других", — отметил командир.

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Напомним, по словам Залужного, мобилизация необходима для продолжительного конфликта, а также для обеспечения обороноспособности страны в будущем.

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