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Мобилизация обойдется российскому бюджету в 1,3 триллиона рублей ежегодно – Ермак

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Мобилизация обойдется российскому бюджету в 1,3 триллиона рублей ежегодно – Ермак

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

"Частичная" мобилизация в РФ обойдется руководству страны в более одного триллиона рублей ежегодно.

Путинская мобилизация обойдется бюджету в 1,3 триллиона рублей ежегодно.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

“Мобилизация будет стоить российскому бюджету минимум 1,3 триллиона рублей ежегодно. Дефицит растет, доходы падают благодаря санкциям. Безумие всегда обходится очень дорого и имеет катастрофические последствия для сумасшедших”, — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, что россияне на псевдореферендумах пытаются привлечь к голосованию детей.

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