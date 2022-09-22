Мобилизация обойдется российскому бюджету в 1,3 триллиона рублей ежегодно – Ермак

"Частичная" мобилизация в РФ обойдется руководству страны в более одного триллиона рублей ежегодно.
Путинская мобилизация обойдется бюджету в 1,3 триллиона рублей ежегодно.
Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
“Мобилизация будет стоить российскому бюджету минимум 1,3 триллиона рублей ежегодно. Дефицит растет, доходы падают благодаря санкциям. Безумие всегда обходится очень дорого и имеет катастрофические последствия для сумасшедших”, — подчеркнул Андрей Ермак.
Напомним, что россияне на псевдореферендумах пытаются привлечь к голосованию детей.
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