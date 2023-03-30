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Мобилизация ограниченно пригодных во время военного положения: все, что нужно знать

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Мобилизация ограниченно пригодных во время военного положения: все, что нужно знать

Фото: Facebook/пресс-центр штаба АТО

Такое лицо не сможет получить отсрочку от военной службы или уволиться. Но может сменить место службы по состоянию здоровья.

Военная служба для ограниченно пригодных в Украине предусматривает некоторые ограничения во время ее прохождения. Какие именно – объяснили юристы.

Об этом сообщили в ОО "Юридическая сотня".

Там отметили, что степень пригодности к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК). Одно из возможных решений – признание военного или военнообязанного ограниченно пригодным. Это предполагает определенные ограничения при прохождении военной службы.

Ограниченно пригодные не могут служить в:

  • высокомобильных десантных войсках;
  • плавсоставах;
  • морской пехоте;
  • спецсооружениях.

В то же время ограниченно пригодные могут служить в:

  • частях (подразделениях) обеспечения;
  • военных комиссариатах (сейчас – ТЦК и СП);
  • учреждениях, организациях, учебных заведениях.

ВЛК определяет уровень прыгодности лица согласно расписанию болезней, состояний и физических недостатков; пояснений по применению этого расписания; таблице дополнительных требований к состоянию здоровья.

"Зная свои диагнозы, ориентировочно можно определить степень пригодности", – отметили юристы.

В ОО обратили внимание на важный момент. По определенным статьям расписание болезней предполагает формулировку "ограниченная пригодность или пригодность определяется индивидуально". Поэтому во время военного положения ВЛК принимает решение "пригодный к военной службе" во всех случаях, кроме ст. 2-в, 4-в, 5-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Юристы отметили, что в случае признания лица ограниченно пригодным оно не сможет получить отсрочку от военной службы или уволиться. Однако в таком случае есть возможность сменить место службы по состоянию здоровья. Для этого нужно:

  1. получить отношения с места желаемого прохождения военной службы;
  2. написать рапорт на перевод, приобщив к нему отношение и заверенную копию справки об ограниченной пригодности к военной службе.

Чтобы лицо перевели в другое место службы, основанием является пункт 82 Указа Президента Украины "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины".

Юристы добавили, что перевестись можно на равнозначную или низшую должность.

Что касается постановлений штатных и внештатных ВВК, то они обязательны к исполнению.

Однако, в случае несогласия с выводами этих комиссий, решение можно обжаловать с помощью ВВК высшего уровня или суда. Для этого нужно подать иск в суд или жалобу в ВВК высшего уровня, добавив справку ВВК и другие медицинские документы, если такие имеются. Юристы рекомендуют сначала обратиться в ВВК высшего уровня, чтобы потом иметь возможность оспорить решение в суде. При этом обжалование постановления ВВК не останавливает его действие.

Напомним, ранее юристы объяснили, имеют ли право мужчины с ограниченной годностью выезжать из Украины во время действия военного положения и общей мобилизации.

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Дата публикации
Просмотры
2080
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