Попавшие в СМИ планы отловить миллион мужчин призывного возраста подтверждают комиссариаты по всей стране, которые вылавливают россиян на войну в Украину. Однако даже этот шаг – не поможет Путину властвовать на нашей земле, говорится в ТСН.

Для продления мелкой 3-дневной спецоперации Верховный главнокомандующий России заставил россиян слушать "спич" об угрозе суверенитета федерации. Откуда угроза взялась, когда все шло по плану Путин, не объяснил. Поэтому контрнаступление украинских вооруженных сил на Юге и Востоке фронта — для «глубинного народа» РФ до сих пор невероятно. Да и цифра потерь объявлена Шойгу будто мизерна, каких-то 5 тысяч погибших. Это зачем мобилизация и зачем Путину еще 300 тысяч солдат. Куда делись предыдущие 250 тысяч, которые пошли в Украину в феврале этого года?

Согласно официальным данным, в Украине уничтожены 60 тысяч российских оккупантов, то есть фактически каждый 4-й из тех, кто пришел на нашу землю убит. И здесь важная деталь – это были самые боеготовые части второй армии мира. Сюда же прибавляется потеря боевой техники, счет которой идет на тысячи.

И пока украинская армия получает все более новые и новые образцы современного оружия, в том числе дальнобойного, россияне расконсервируют для новобранцев старые склады, выгребая технику 60-х и даже 50-х годов прошлого века.

Единственное, что остается в арсенале Кремля – брать не качеством, а количеством. Так в ход и идет живая сила, которую военные называют «пушечным мясом». Чтобы прикрыть провал в Украине, Путин готов отправить сюда сотни тысяч неподготовленных граждан. Если точнее, заявленное количество солдат – это миллион резервистов.

Если внимательно посмотреть в кремлевский указ, то вслед за шестым пунктом сразу идет восьмой. Седьмой же скромно развевается пометкой «для служебного пользования». Именно здесь, как заявляются источники «Новой газеты», указано количество о требовании отловить миллион резервистов по всей России.

В Кремле на такое разоблачение путинским ротом Песквым заявил, что это ложь. Но он и перед этим заявлял, что и мобилизации не будет, а еще раньше – что не будет никакой полномасштабной войны России против Украины.

Тем временем российские сенаторы собираются сократить перечень болезней, дающих право не умирать за Путина. За первые дни мобилизации комиссариаты выловили сотни россиян и они уже трогаются в неизвестном направлении. Одним заявляют об учебе, другим прямо – на поле боя. Только тогда до многих наконец-то дошло – это не картинка в телевизоре, где Путин из Шойгу рассказывают как истребляют нацистов и «асвабаждают искнно русские земли». Обычные россияне, еще вчера руками и ногами за спецоэрпепрацию сегодня кричат «нет войне».

Те, кто умнее и больше денег штурмуют границы в надежде убежать подальше от когтей режима. Начали ликвидировать и буквы Z.

В ближайшие дни или даже недели никаких сотен тысяч солдат на подкрепление оккупантов в Украине не будет. Во время плановых призывов войска России собирают до 140 тысяч призывников и этот процесс длится около 5 месяцев. Сегодня тем же комиссариатам поставлена задача изыскать миллион. Вероятно, накануне объявления мобилизации в России переписали уголовный кодекс, определив, что уклонение от призыва – это 15 лет тюрьмы. Но как доказал уже ЧИК «Вагнер» недавним зековским набором – в тюрьме от Путина тоже не спрячешься. Кремлевский карлик все еще способен на русскую "могилизацию", стоит надеяться, что последнюю.

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