Мобилизация по-новому: нардеп назвал важное ограничение, которое могут оставить для миллионов мужчин

Законопроект о мобилизации претерпевает определенные изменения, прежде чем будет принят Верховной Радой. Однако некоторые нормы, имевшиеся в первоначальном варианте документа, останутся.

Мобилизационный законопроект, вокруг которого идет много дискуссий, может быть принят либо в конце марта, либо в середине апреля. Это еще раз дополнительно в комментарии ТСН.ua уточнил нардеп и член профильного комитета Верховной Рады Александр Федиенко.

Но, по его словам, не исключено, что норма об ограничении права управления транспортом для ухилянцев все же останется.

"Надо собрать таблицу в кучу и понять то, убрали окончательно эту норму или нет. Надо время на это. На время рассмотрения такая норма была", — сообщил Александр Федиенко.

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