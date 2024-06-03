Мобилизация по-новому: ответы на популярные вопросы об отсрочке

Заявления военнообязанных о предоставлении отсрочки рассматривает специальная комиссия при районных (городских) ТЦК и СП.

В Министерстве обороны Украины ответили на популярные вопросы об отсрочке, которые беспокоят украинцев.

Об этом рассказали на официальной странице в фейсбуке.

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Каким нормативным актом регулируется предоставление отсрочки или отказ?

Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период прописан в Постановлении Кабинета Министров от 16 мая 2024 года №560. Именно этот документ является единственным актом, который конкретизирует механизм решения вопроса, предоставляется лицу отсрочка или нет.

Кто решает, предоставлять отсрочку или нет?

В Минобороны разъяснили, что заявления военнообязанных по предоставлению отсрочки рассматривает специальная комиссия при районных (городских) ТЦК и СП. Председатель комиссии – руководитель районного (городского) ТЦК или обособленного отдела. Члены комиссии – представители аппарата, структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, центра предоставления административных услуг) районной, городской госадминистрации (военной администрации). Эта комиссия проверяет основания предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Если есть основания для отсрочки, что делать?

Военнообязанный (кроме забронированных органов власти) лично подает на имя председателя комиссии в заявление по форме, утвержденное Постановлением КМУ от 16 мая 2024 года №560. К заявлению прилагаются документы (или их копии), подтверждающие право на отсрочку. На веб-странице Постановления есть исчерпывающий перечень документов, которые нужно добавить в том или ином случае – бронирование, опекунство, образование и т.д.

Комиссия изучает полученные заявления и документы, при необходимости готовит запросы в органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

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Какие сроки рассмотрения вопроса об отсрочке?

Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации по запросам в органы государственной власти.

На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Решение комиссии оформляется протоколом.

О принятом решении заявителю сообщается средствами телефонной, электронной связи или почтой не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения.

Что может ответить комиссия?

"В случае положительного решения военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки. В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают в письменном виде с указанием причин отказа, затем лицо направляется на медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе", — сказано в сообщении.

В случае утраты (изменения) оснований для предоставления отсрочки комиссия может отменить (изменить) ранее принятое ею решение, о чем сообщается заявителю в письменном виде не позднее чем на следующий день после принятия решения. Решение об отказе можно обжаловать в суде.

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