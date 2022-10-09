Мобилизация по-путински: Пригожин зовет возвращаться на войну оставшихся без конечностей зэков (видео)

Пригожин заявил, что с ЧВК "можно уехать либо на пенсию по старости, либо в цинковом гробу", а все остальные возвращаются на войну.

Руководитель частной военной компании "Вагнер" и "повар" Путина Евгений Пригожин пообщался с заключенными, воевавшими в Украине, потерявшими конечности и "получившими помилование".

Видео обнародовал Telegram-канал Baza.

Пригожин разговаривает с оставшимися без ног или рук зеками в результате боевых действий. Мужчины обещают после протезирования вернуться "в строй".

"С ЧВК "Вагнера" можно уехать либо на пенсию по старости, либо в цинковом гробу. Все остальные возвращаются", – насмешливо сказал Пригожин.

Он называет заключенных "героями войны, которые раньше были нарушителями". Один из "героев" рассказал, что был приговорен к 13 годам, поэтому пошел воевать, потому что "нечего было терять".

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