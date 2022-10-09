Мобилизация по-путински: Пригожин зовет возвращаться на войну оставшихся без конечностей зэков (видео)

Пригожин заявил, что с ЧВК "можно уехать либо на пенсию по старости, либо в цинковом гробу", а все остальные возвращаются на войну.
Руководитель частной военной компании "Вагнер" и "повар" Путина Евгений Пригожин пообщался с заключенными, воевавшими в Украине, потерявшими конечности и "получившими помилование".
Видео обнародовал Telegram-канал Baza.
Пригожин разговаривает с оставшимися без ног или рук зеками в результате боевых действий. Мужчины обещают после протезирования вернуться "в строй".
"С ЧВК "Вагнера" можно уехать либо на пенсию по старости, либо в цинковом гробу. Все остальные возвращаются", – насмешливо сказал Пригожин.
Он называет заключенных "героями войны, которые раньше были нарушителями". Один из "героев" рассказал, что был приговорен к 13 годам, поэтому пошел воевать, потому что "нечего было терять".
РФ массово вербует зэков на войну
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что, несмотря на объявленную мобилизацию, путинский режим до сих пор вербует на войну заключенных в российских колониях.
Российский олигарх и "повар Путина" Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнера".
Пригожин сделал свое заявление после того, как в Сети появилось видео, где он вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине. В ряды ЧВК олигарх брал всех подряд. В частности, он завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала.
Военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев рассказывал, что смертность личного состава ЧВК "Вагнер" на войне против Украины составляет 90% личного состава.