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"Мобилизация" под дулом автоматов: на оккупированной Луганщине россияне угрожают казнью за отказ воевать против Украины

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"Мобилизация" под дулом автоматов: на оккупированной Луганщине россияне угрожают казнью за отказ воевать против Украины

Фото: Людмила Денісова / Facebook

На оккупированной территории Луганской области захватчики проводят принудительную мобилизацию.

За отказ воевать против Украины россияне угрожают мужчинам расстрелом.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, оккупанты разыскивают мужчин, выехавших вглубь оккупированной территории и в более безопасные места, чтобы укрыться от обстрелов. Захватчики рыскают в домах, домохозяйствах, в окрестностях городов и сел.

"Призывников" забирают под дулами автоматов, а в случае сопротивления угрожают казнью", – подчеркнула омбудсмен.

Денисова напомнила, что принудительная мобилизация жителей оккупированных территорий запрещена Женевской Конвенцией о защите гражданского населения во время войны. Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти случаи.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке родные мобилизованных устраивают "глобальный бунт".

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