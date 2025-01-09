Мобилизация под дулом: россияне начали принудительный призыв во временно оккупированных районах Херсонщины и Запорожья

Оккупационная администрация заставляет украинцев до 60 лет становиться на "военный учет", в случае отказа оккупанты угрожают увольнением и последующими ограничениями в трудоустройстве.

Россияне впервые провели принудительный призыв на срочную службу среди жителей временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей.

Об этом в четверг, 9 января, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Российские оккупационные власти впервые провели принудительный призыв на срочную службу среди жителей временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей. С 1 октября по 31 декабря 2024 года на срочную службу призвали около 300 человек", — говорится в сообщении.

Как отмечается, оккупанты заставляют мужчин до 60 лет становиться на "военный учет", а в случае отказа угрожают увольнением и последующим ограничением в трудоустройстве.

Кроме того, захватчики пытаются вербовать местных жителей на контрактную службу в России.

"Международное гуманитарное право категорически запрещает мобилизацию жителей оккупированных территорий в вооруженные силы государства-оккупанта. Подобные действия России являются грубым нарушением прав человека и очередным преступлением, совершенном кремлевским режимом", — подчеркнули в ГУР.

Напомним, кремлевский режим с 5 февраля вводит на временно оккупированных территориях Украины запрет на заключение брака местным жителям, не получившим паспорта РФ.

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