Мобилизация полицейских: глава Нацполиции озвучил отношение к такой идее

Выгивский отметил, что полицейские уже воюют с первого дня, но заявил о готовности к мобилизации правоохранителей, если будет принято такое решение.

Украинские полицейские уже воюют на фронте еще с начала войны. Если мобилизовать еще больше полицейских, возникнет проблема с комплектацией и это может сказаться на криминогенной ситуации в стране.

Об этом глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский рассказал в интервью "РБК-Украина", комментируя тему обсуждения мобилизации полицейских.

Ситуация с криминалом в Украине во время войны

Выгивский сообщил, что в Украине "сложилась аномальная ситуация". Ведь в других государствах во время войны значительно ухудшалась криминогенная ситуация, а в Украине "удается держать криминогенную ситуацию под контролем и обеспечивать гражданам внутреннюю безопасность и правопорядок".

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"У нас нет разгула уличной преступности – по улицам не бегают люди с оружием, никого не расстреливают, не грабят, не громят витрины. И это также благодаря тому, что мы привлекли к нарядам на улицах максимальное количество полицейских. Если до войны это было около 4000 нарядов, то теперь более 7000. Сегодня можно достаточно безопасно чувствовать себя на улице", – заверил глава Нацполиции.

Мобилизация полицейских

Выгивский заявил о готовности к мобилизации полицейских, если будет принято такое решение. В то же время он отметил, что полицейские уже воюют с первого дня, выполняют боевые распоряжения. Речь идет об объединенной бригаде Нацполиции "Лють" и сводных отрядах из всех областей.

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"Если мы мобилизуем еще полицейских, у нас возникнет проблема с комплектацией и это может сказаться на криминогенной ситуации", – сказал глава Нацполиции.

По его словам, "полиция не исчерпывает мобилизационный ресурс".

"В 2022-23 году мы очень взвешенно подходили к тому, кого набираем в полицию. Исключена возможность попадания уклонистов, у нас есть соответствующие базы, по которым мы проверяем людей", – сообщил Выгивский.

Он также отметил, что 60% полицейских – это люди с 18 до 25 лет. В бригаде "Лють" – в основном люди до 27 лет.

"Мы набирали их на конкурсной основе. В бригаде где-то 30% бойцов – это полицейские, которые были в рядах полиции и до полномасштабного вторжения. Конечно, в первые дни мы отпустили всех, кто принял решение вступить в ряды армии, ведь у нас нет механизма перевода в Вооруженные силы Украины. Поэтому это возможно было сделать только через увольнение из Нацполиции. Другие полицейские, кто хотел воевать, пошли в штурмовую бригаду "Лють", — рассказал глава Нацполиции.

Напомним, в декабре военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий выразил мнение, что сейчас правопорядок в Украине охраняют слишком много людей. По словам Дикого, уже сегодня можно мобилизовать и забрать на фронт не менее 50 или 100 тыс. полицейских.

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