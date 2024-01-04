Мобилизация полицейских: Клименко ответил, готовы ли правоохранители присоединиться к армии

До начала войны на 10 тысяч населения государства приходилось в среднем 23-26 работников полиции. Сейчас ситуация изменилась кардинально.

В Украине до начала полномасштабного вторжения РФ полицейские были равномерно расположены по всей Украине. Однако из-за войны произошли глобальные изменения.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, из-за войны дислокация подразделений полиции изменилась. В частности, от Черниговской и Николаевской областей, а именно в приграничных регионах с активными боевыми действиями, находятся 35 тысяч личного состава. Кроме того, сюда входит и подразделение "Лють" - пять тысяч правоохранителей.

Однако до начала войны на 10 тысяч населения государства приходилось в среднем 23-26 работников полиции. Сейчас на деоккупированных территориях - более 100.

Клименко добавил, что режим работы полиции стал намного жестче, а задач - больше.

“Но мы не увеличиваем количество полицейских и наборы в полицию. Мы понимаем, что тяжело сейчас в стране. Но еще раз хочу повторить, что если ситуация будет развиваться так в стране, что необходимо будет взять оружие – мы готовы это сделать”, - подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, что в Национальной полиции сейчас есть 9 тысяч дел по уклонению от мобилизации, 2600 из которых уже направлены в суд.

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