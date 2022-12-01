"Мобилизация прокладок": в России женщины собирают гигиенические средства для своих мужчин-оккупантов

В России объявили об удивительном сборе.

В России "волонтерки" объявили о сборе прокладок для оккупантов, которые воюют против Украины.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Пермь против войны".

В одном из телеграмм-каналов, поддерживающей убийства украинцев, российские женщины объявили об удивительном сборе. Женщин просят приносить гигиенические прокладки, передавшие их на фронт российским оккупантам.

Женщин просят передавать прокладки, которые впитывают максимальное количество влаги. Такой сбор россиянки связывают с тем, что оккупантам гигиенические средства необходимы для того, чтобы не мерзли ноги.

Другие удивительные сборы для оккупационной армии

В России нашли решение проблемы с военной формой для оккупантов, на которую мобилизованные неоднократно сетовали. Там собирают собачью шерсть, которую потом будут использовать для носков.

Также российские волонтеры передают оккупантам на фронт иконы, молитвенники и диски с исполнителями, поддерживающими массовые убийства украинцев.

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