Мобилизация, снаряды и ракетные удары Данилов назвал главные проблемы фронта

Данилов уверен, что Запад пройдет все "демократические процедуры и сложности".

Главными проблемами на фронте сейчас мобилизация, резервы, снаряды и ракетные удары россиян.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Ситуация на фронте тяжелая, но на войне нет статики и все развивается в стремительной динамике. Можно сделать где-то шаг назад, но потом мы сделаем два шага вперед. Украина найдет ответы на возникающие вызовы — и со "снарядным голодом", и с пополнением резервов и с российским ракетным террором", — отметил он.

Данилов уверен, что Запад пройдет все "демократические процедуры и связанные с ними сложности".

Запад, в свою очередь, пройдет все необходимые демократические процедуры и связанные с ними сложности, перестроит экономику, поменяет стратегии и подходы и "содействует" российской экономике, которая равна бюджету одного американского штата", — подчеркнул чиновник.

Напомним, американские аналитики проанализировали, как российской армии удалось захватить Авдеевку.

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