Мобилизация студентов: что нужно знать о возможности призыва в ВСУ

Если военнообязанный украинец поступает на обучение и получает выписку из ЕГРО, он должен своевременно информировать ТЦК и СП, что образование соответствует законодательству.

Об этом сообщила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

Она объяснила, что мужчины, которые учатся на дневной форме и впервые получают высшее образование, имеют право на отсрочку. После получения выписки из ЕГРО, подтверждающей соответствие образования законодательству, их нельзя мобилизовать согласно требованиям ст. 23 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Она отметила, что необходимо своевременно уведомлять ТЦК и СП о праве на отсрочку, направляя необходимые документы. Право на отсрочку не предоставляется автоматически без надлежащего оформления.

Юрист также разъяснила, могут ли возникнуть вопросы у работников ТЦК и СП, если мужчина поступает в высшее учебное заведение впервые во взрослом возрасте и подает документы на отсрочку. Анищенко рассказала, что работник ТЦК в Киеве шутил о том, как многие люди, даже в возрасте 54 лет, решают впервые пойти в учебное заведение. Она пояснила, что в Украине закон позволяет получать образование без возрастных ограничений, и это право для всех, независимо от возраста.

Она пояснила, что по закону все мужчины от 18 до 60 лет должны быть на военном учете, поэтому ТЦК проверяет их военно-учетные данные. Мобилизация студентов дневной формы обучения является нарушением, если они отвечают требованиям законодательства. Она также отметила, что существует судебная практика, в которой адвокаты оспаривают мобилизацию молодых людей до 25 лет.

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