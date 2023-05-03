Мобилизация студентов этим летом: могут ли вручить повестку учащимся

Отсрочка от мобилизации студентов

Согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формае получения образования, не подлежат призову во время мобилизации на особый период.

Когда студентов могут мобилизовать

Но право на отсрочку от мобилизации у студентов есть только на время обучения.

То есть, студенты очной или дуальной формы обучения имеют право на отсрочку в течение времени, когда они находятся в соответствующем статусе, то есть до получения дипломов. Пока военнообязанный имеет подтверждающий документ, что он студент, аспирант или докторант дневной и дуальной формы обучения он получает отсрочку от мобилизации.

Студентов могут мобилизовать в так называемое "промежуточное", переходящее между учебами время. Например, когда лицо является абитуриентом, поступает по окончании колледжа в университет, по окончании бакалавриата в высшем учебном заведении поступает в магистратуру, по окончании ЗВО - в аспирантуру и перед поступлением на докторантуру.

Напримео, обычно в большинстве высших учебных заведений бакалавры получают диплом в конце июня, начале июля, приказ о зачислении в магистратуру вступает в силу в начале сентября, то есть фактически с начала июля до начала сентября, военнообязанный не имеет права на отсрочку.

Еще одним основанием вручения повестки студента до получения диплома является его отчисление, исключение из учебного заведения. До тех пор, пока студента не отчислят, пока нет приказа об этом, действует право на отсрочку. Когда решение об отчислении вступит в силу, военнообязанный перестает быть студентом и может быть мобилизованным.

Законом не запрещается вручать повестки студентам колледжей и университетов. Иногда если студент предъявит студенческий билет сотрудникам военкомата, они могут решить не вручать повестку.

Что делать, если повестка была вручена

Если военнообязанному студенту или аспиранту была вручена повестка в ТЦ КСП, игнорировать ее нельзя. Следует явиться в ТЦК с актуальными документами, подтверждающими статус студента (аспиранта) дневной формы обучения и ссылаться на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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