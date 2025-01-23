Мобилизация студентов и преподавателей: что стоит знать о новациях по отсрочкам

На днях в Украине возникла дискуссия по мобилизации определенной категории украинцев. Речь шла о студентах и преподавателях, которых вроде бы могут призвать во время каникул.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua

Студентов и преподавателей могут мобилизовать

Член парламентского Комитета по вопросам образования, нардеп Роман Грищук сообщил, что в новом постановлении Кабмина №1558 о порядке отсрочки от призыва на военную службу, вступившее в силу 16 января, есть определенные неточности, касающиеся преподавателей и студентов. По его словам, их могут мобилизовать во время каникул.

Нардеп отмечал, что два ключевых абзаца постановления вызвали беспокойство и потенциально противоречили закону о мобилизации. Это постановление устанавливает ограниченную отсрочку для студентов и аспирантов на один семестр, но не более шести месяцев. Отсрочка для научно-педагогических работников – до конца учебного года.

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Заметим, что речь идет о постановлении О внесении в некоторые постановления Кабинета министров Украины изменений отдельных вопросов ведения военного учета и призыва граждан во время мобилизации, которое было принято 31 декабря 2024 года.

В Минобороны и Минобразования разъяснили

В Минобразования заверили, что мобилизация студентов, аспирантов, научных работников, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку, не предусматривается.

Также правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей разъяснили в Минобороны. Так, согласно постановлению КМУ от 31 декабря 2024 года №1558, отсрочка от мобилизации предоставляется студентам профессионально-технических, профессиональных вузов и высших учебных заведений, интернам и докторантам на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь-февраль и март -август). Раньше этот срок составлял три месяца.

"Преподаватели будут иметь отсрочку до завершения учебного года, который длится с 1 сентября по 31 августа (если иное не установлено Положением об организации учебного процесса соответствующего заведения). Для этого они должны быть трудоустроены на ставку не ниже 0.75, что подтверждается учебными планами заведения", – отметили в Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что каникулы и окончание учебного года не являются основанием для утраты права на отсрочку.

Изменения в постановление направлены на упрощение процедуры и снижение нагрузки на работников ТЦК и СП, которые раньше должны были обрабатывать огромное количество документов каждые три месяца.

Кто имеет право на отсрочку

Согласно мобилизационному законодательству Украины, студенты имеют право на отсрочку во время военного положения, однако есть исключения.

Право на отсрочку имеют соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения. В то же время они должны получать уровень образования, который выше ранее полученного уровня в последовательности, рассказала в комментарии сайта ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Также право на отсрочку имеют докторанты, аспиранты, ассистенты, стажеры и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Мобилизации не подлежат научные и научно-педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее 0,75 ставки.

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Чтобы получить отсрочку студенту, необходима справка об обучении, дающая право на отсрочку. Ее можно получить в учебном заведении.

Документ должен иметь гербовую печать и быть издан специально для конкретного ТЦК и СП. В справке должно быть указано, что студент учится по дневной форме и прописана дата завершения обучения.

Уже в ТЦК, согласно этой справке, студенту могут оформить отсрочку. Для этого потребуются дополнительные документы, например паспорта и идентификационного кода.

Кого могут мобилизовать

Однако некоторых студентов все же могут призвать в ряды ВСУ, это:

студенты, обучающиеся заочно;

мужчины, получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

те, кто получают любое образование по уровню ниже уже имеющегося.

Адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua отметила, что соискатель образования, который будет считаться нарушающим последовательность образования, соответственно теряет право на отсрочку.

Речь идет о таком случае: если студент был ранее отчислен во время получения образования и заново поступил на тот же уровень получения образования (вместо обновления на учебе).

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Также теряют право на отсрочку студенты иностранных учебных заведений.

По ее словам гражданина могут призвать в период академотпуска (если речь не идет о случае тяжелой болезни) и при поступлении на магистратуру.

Отсрочка в "Резерв+"

В связи с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, от 17 декабря 2024 г. студенты, аспиранты и докторанты временно не могли оформить онлайн-отсрочку в приложении " Резерв+ ".

А уже с 22 января возобновилась возможность для студентов и аспирантов получить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+", сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Обязательная БЗИН в вузах

С 1 сентября 2025 года базовая общевойсковая подготовка будет внедрена во всех вузах Украины.

Изучать БЗИН будут начиная со 2 курса обучения. Теоретическая часть курса будет обязательна и для мужчин, и для женщин. Практический курс будут обязательно проходить только парни, а девушки смогут пройти его по собственному желанию и став на военный учет, сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

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"БЗИН является обязательным для всех. И если студенты по каким-то принципам, например, не хотят сдать экзамен, получили ли неудовлетворительную оценку, если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях", — пояснил замминистра.

Он подчеркнул, что люди, прошедшие БЗИН, но по закону не подлежащие призыву в особый период (по возрасту, состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и т.п.), могут быть мобилизованы только по собственному желанию)

Также БЗИН будет влиять на возможность дальнейшего обучения в вузе, в частности, за отказ от прохождения студентов-мужчин могут отчислить из вузов.

По словам министра, мужчины, не прошедшие базовую общевойсковую подготовку, не смогут трудоустроиться на должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и в прокуратуре.

Ранее ТСН.ua сообщал, какие мужчины-студенты и преподаватели могут уезжать за границу во время действия военного положения в Украине.

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