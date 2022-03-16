Мобилизация студентов: кто, в каких случаях, основные моменты

Вся информация о мобилизации студентов в 2022 году в материале ТСН.ua.

24 февраля 2022 года, после нападения России на Украину, президент Владимир Зеленский издал Указ "О всеобщей мобилизации". У многих украинцев сразу возникло много вопросов. В частности: кто подлежит мобилизации и будет ли мобилизация студентов? 3 марта 2022 года вышел Закон Верховной Рады "О мобилизации", которым был утвержден подписанный ранее Указ президента.

Кто подлежит и не подлежит мобилизации?

15 марта 2022 года в Украине началась вторая волна мобилизации. Об этом сообщил на брифинге начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

На вопрос "Кто подлежит мобилизации в случае военного положения" можно ответить следующим образом: призываются резервисты и военнообязанные лица, пригодные к службе (возрастом от 18 до 60 лет). Следует обратить внимание, что в первую очередь общей мобилизации подлежат те, кто имеет опыт в военном деле.

Кто не подлежит мобилизации? Здесь есть довольно длинный перечень :

граждане, забронированные на период действия военного положения в Украине за органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями;

женщины и мужчины, которые: воспитывают троих или более детей младше 18 лет; самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка (детей); воспитывают ребенка с инвалидностью; являются усыновителями, опекунами, попечителями или родителями-воспитателями детей-сирот или детей, лишенных родительского воспитания;

народные депутаты;

работники воинских частей, органов военного управления, военных учреждений или предприятий;

граждане, чьи близкие родственники погибли в зоне проведения антитеррористической операции или погибли там;

научно-педагогические и научные работники учреждений высшего/профессионального предвысшего образования;

получающие профессиональное предвысшее или высшее образование, ассистенты-стажеры, докторанты и аспиранты.

Так будет ли мобилизация студентов?

В пункте 1 статьи 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" (этот документ имеет высшую юридическую силу) установлено следующее: "получение отсрочки от военной службы предоставляется для получения образования гражданам, обучающимся в высших учебных заведениях с дневной формой обучения , в том числе при получении следующей высшей степени высшего образования".

То есть мобилизация студентов невозможна, если гражданин Украины учится в любом учебном заведении на дневной форме обучения. Если вы получили вызов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, необходимо предоставить документ, подтверждающий, что вы имеете право на отсрочку. К примеру, справку из учебного заведения.

О российских фейках про мобилизацию студентов в Украине

Еще до вторжения России в Украину, 23 февраля 2022 года, начали появляться "фейковые сообщения" о том, что Министерство образования и науки якобы объявило о мобилизации студентов. Не верить в подобные новости призвали в СБУ.

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