Мобилизация студентов: могут ли получить отсрочку те, кто получает второе образование в колледже

Юрист объяснила, есть ли право на отсрочку от мобилизации у лиц, получающих второе образование в колледже.

Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 суток – до 18 ноября 2023 года. Это уже восьмое продление с начала полномасштабной войны. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестки в ТЦК.

В Верховной Раде также был зарегистрирован законопроект №9672, предусматривающий изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Речь идет об отмене отсрочки от призыва для студентов, получающих второе высшее образование после 30 лет.

Как пояснила адвокат Иванна Гречко, согласно 2 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыва на военную службу во время мобилизации не подлежат соискатели высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме.

Поэтому граждане, являющиеся студентами колледжа, по закону имеют право на отсрочку от призыва, несмотря на возраст. Сегодня в Украине действующим законодательством не установлены ограничения по возрасту или по количеству уже полученных образований для получения нового образования.

Однако если законопроект №9672 будет принят и соответствующие изменения вступят в силу, то украинцы, получившие высшее образование, а затем пошедшие в колледж, потеряют право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, в Украине изменились правила мобилизации – с какими болезнями будут призывать и будут ли служить студенты.

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