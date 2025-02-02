Мобилизация супругов: могут ли одновременно призвать и мужа, и жену

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" не предусматривает ограничений по количеству мобилизованных из одной семьи.

Если все члены семьи признаны годными к военной службе, то каждый из них может быть мобилизован, включая мужа, жену и совершеннолетних детей.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" не предусматривает ограничений по количеству мобилизованных из одной семьи.

Однако есть некоторые исключения. Мобилизации не подлежат те, у кого близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны. К таким родственникам относятся муж, жена, дети, родители, бабушки, дедушки, а также родные братья и сестры.

Еще одно условие освобождения от мобилизации касается супружеских пар: если один из супругов уже проходит военную службу, а у них есть несовершеннолетний ребенок, второй из них мобилизации не подлежит.

Также не могут быть мобилизованы :

женщины, которые находятся в состоянии беременности или в декретном отпуске по уходу за ребенком;

супруги, если оба служат в армии и имеют детей до 18 лет;

мужчины, удерживающие трех и более детей до 18 лет и не имеющие задолженности по уплате алиментов;

родители-одиночки или опекуны детей младше 18 лет;

те, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью или тяжелыми болезнями;

лица, осуществляющие постоянный уход за мужем, супругой или родственниками с инвалидностью.

Таким образом, если семья не подпадает под эти исключения, ее члены могут быть мобилизованы без ограничений, независимо от семейного статуса.

Напомним, с 1 марта в Украине вступают в силу и новые правила бронирования от мобилизации. Предприятия должны позаботиться о перебронировании до 28 февраля. Эта возможность у них есть с декабря.