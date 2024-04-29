Мобилизация украинцев, у которых есть группы инвалидности: кого в мае могут призвать

Кто из лиц с инвалидностью может быть мобилизован согласно новому законопроекту в мае
Владимир Зеленский подписал новый законопроект, согласно которому мобилизация в Украине людей с инвалидностью может проходить с некоторыми изменениями.
Узнайте, кто может получить отсрочку от службы, а кому не стоит на нее рассчитывать.
Как будет происходить мобилизация инвалидов по новому
Мобилизовать инвалидов, 1-й, 2-й и третьей группы можно только добровольно, по их желанию. В таком случае доброволец подписывает контракт с ВСУ.
Если военнообязанный в возрасте от 25 до 55 лет получил какую-то группу инвалидности после начала полномасштабного вторжения, то есть после 24 февраля 2022 года, согласно новому законопроекту, он должен пройти ЛКК для подтверждения диагноза. Но это не касается военнообязанных, у которых появилась инвалидность I или II группы в результате ранений во время службы и защиты страны.
С какими заболеваниями не могут мобилизовать
Согласно приказу МОУ № 490 от 18 августа 2023 года "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", из общего списка заболеваний, с которыми не берут в армию, исключен ряд заболеваний и расстройств.
Список болезней, с которыми на сегодняшний день освобождают от мобилизации:
- активный туберкулез, прогрессирующий с распадом легочной ткани,
- тяжелые формы вирусных гепатитов,
- ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.,
- определенные новообразования — не все типы онкозаболеваний попадают под полную негодность,
- болезни крови и кроветворных органов,
- нарушение эндокринной системы, питания и нарушение обмена веществ, их последствия,
- расстройства психики и поведения,
- болезни нервной системы,
- болезни глаза и придаточного аппарата,
- болезни уха,
- заболевания системы кровообращения,
- заболевания органов дыхания,
- болезни органов пищеварения,
- заболевания кожи и подкожной клетчатки,
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани,
- болезни мочеполовой системы,
- пороки развития, деформации и хромосомные нарушения,
- тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.п. со значительным нарушением функций. Отравление и другие последствия действия внешних причин.
После того как новый законопроект вступит в силу 18 мая 2024 года, через 3 месяца будет обнародован новый список заболеваний, с которыми не будут мобилизовать.
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