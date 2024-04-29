Мобилизация украинцев, у которых есть группы инвалидности: кого в мае могут призвать

Кто из лиц с инвалидностью может быть мобилизован согласно новому законопроекту в мае

Владимир Зеленский подписал новый законопроект, согласно которому мобилизация в Украине людей с инвалидностью может проходить с некоторыми изменениями.

Узнайте, кто может получить отсрочку от службы, а кому не стоит на нее рассчитывать.

Как будет происходить мобилизация инвалидов по новому

Мобилизовать инвалидов, 1-й, 2-й и третьей группы можно только добровольно, по их желанию. В таком случае доброволец подписывает контракт с ВСУ.

Если военнообязанный в возрасте от 25 до 55 лет получил какую-то группу инвалидности после начала полномасштабного вторжения, то есть после 24 февраля 2022 года, согласно новому законопроекту, он должен пройти ЛКК для подтверждения диагноза. Но это не касается военнообязанных, у которых появилась инвалидность I или II группы в результате ранений во время службы и защиты страны.

С какими заболеваниями не могут мобилизовать

Согласно приказу МОУ № 490 от 18 августа 2023 года "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", из общего списка заболеваний, с которыми не берут в армию, исключен ряд заболеваний и расстройств.

Список болезней, с которыми на сегодняшний день освобождают от мобилизации:

активный туберкулез, прогрессирующий с распадом легочной ткани,

тяжелые формы вирусных гепатитов,

ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.,

определенные новообразования — не все типы онкозаболеваний попадают под полную негодность,

болезни крови и кроветворных органов,

нарушение эндокринной системы, питания и нарушение обмена веществ, их последствия,

расстройства психики и поведения,

болезни нервной системы,

болезни глаза и придаточного аппарата,

болезни уха,

заболевания системы кровообращения,

заболевания органов дыхания,

болезни органов пищеварения,

заболевания кожи и подкожной клетчатки,

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани,

болезни мочеполовой системы,

пороки развития, деформации и хромосомные нарушения,

тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.п. со значительным нарушением функций. Отравление и другие последствия действия внешних причин.

После того как новый законопроект вступит в силу 18 мая 2024 года, через 3 месяца будет обнародован новый список заболеваний, с которыми не будут мобилизовать.

Читайте также: