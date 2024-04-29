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Мобилизация украинцев, у которых есть группы инвалидности: кого в мае могут призвать

Мобилизация украинцев, у которых есть группы инвалидности: кого в мае могут призвать

Мобилизация людей с инвалидностью

Кто из лиц с инвалидностью может быть мобилизован согласно новому законопроекту в мае

Владимир Зеленский подписал новый законопроект, согласно которому мобилизация в Украине людей с инвалидностью может проходить с некоторыми изменениями.

Узнайте, кто может получить отсрочку от службы, а кому не стоит на нее рассчитывать.

Как будет происходить мобилизация инвалидов по новому

Мобилизовать инвалидов, 1-й, 2-й и третьей группы можно только добровольно, по их желанию. В таком случае доброволец подписывает контракт с ВСУ.

Если военнообязанный в возрасте от 25 до 55 лет получил какую-то группу инвалидности после начала полномасштабного вторжения, то есть после 24 февраля 2022 года, согласно новому законопроекту, он должен пройти ЛКК для подтверждения диагноза. Но это не касается военнообязанных, у которых появилась инвалидность I или II группы в результате ранений во время службы и защиты страны.

С какими заболеваниями не могут мобилизовать

Согласно приказу МОУ № 490 от 18 августа 2023 года "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", из общего списка заболеваний, с которыми не берут в армию, исключен ряд заболеваний и расстройств.

Список болезней, с которыми на сегодняшний день освобождают от мобилизации:

  • активный туберкулез, прогрессирующий с распадом легочной ткани,
  • тяжелые формы вирусных гепатитов,
  • ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.,
  • определенные новообразования — не все типы онкозаболеваний попадают под полную негодность,
  • болезни крови и кроветворных органов,
  • нарушение эндокринной системы, питания и нарушение обмена веществ, их последствия,
  • расстройства психики и поведения,
  • болезни нервной системы,
  • болезни глаза и придаточного аппарата,
  • болезни уха,
  • заболевания системы кровообращения,
  • заболевания органов дыхания,
  • болезни органов пищеварения,
  • заболевания кожи и подкожной клетчатки,
  • болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани,
  • болезни мочеполовой системы,
  • пороки развития, деформации и хромосомные нарушения,
  • тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.п. со значительным нарушением функций. Отравление и другие последствия действия внешних причин.

После того как новый законопроект вступит в силу 18 мая 2024 года, через 3 месяца будет обнародован новый список заболеваний, с которыми не будут мобилизовать.

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