"Мобилизация в 2022 году и сейчас – это разные вещи": Ким рассказал, в чем разница

Люди пользуются теми условиями, которые сейчас предоставляются для выбора места службы, бригады и т.д.

Проблемы с мобилизацией – это вопрос усталости. Сегодня этот процесс не такой, каким был в 2022 году.

Об этом сказал начальник Николаевской ОВ Виталий Ким в интервью "Укринформу".

"Мобилизация в 2022 году и сейчас — это разные вещи. Но у нас все нормально. Мы занимаем шестое или седьмое место в Украине по количеству мобилизованных — контрактники, добровольцы. Люди пользуются теми условиями, которые сейчас предоставляются по выбору места службы, бригады и т.д.", — отметил Ким.

Чиновника также спросили о его отношении к так называемой "бусификации".

"Все спрашивают "как вы к этому относитесь"… А что, есть варианты? Кто-то может их предложить? Нет? Так какое может быть отношение к явлению, не имеющему альтернативы?", – завершил Ким.

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