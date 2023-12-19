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Мобилизация в городах и селах: Вениславский ответил, есть ли разница в подходах и планах

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Мобилизация в городах и селах: Вениславский ответил, есть ли разница в подходах и планах

Федор Вениславский / Фото: УНИАН

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация.

Член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский объяснил, есть ли разница в подходах между мобилизацией в городах и селах. По его словам, у каждого региона есть свой мобилизационный план, а утверждение о "несправедливой мобилизации" является следствием субъективного восприятия.

Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

Вениславский, в частности, прокомментировал тезис, что "в Киеве военнообязанных не трогают". Нардеп объяснил, что в селе, к примеру, может проживать всего 1 тысяча человек.

"Поэтому когда соседа призвали на военную службу, то практически все об этом знают. В то же время в Киеве такая информация размывается из-за того, что в столице проживает несколько миллионов человек", — отметил он.

Напомним, в Верховной Раде готовят жесткие изменения по мобилизации — подробности.

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Дата публикации
Просмотры
747
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