Мобилизация в июне 2023 года: о чем могут не знать украинцы

Мобилизация в июне – кого могут призвать, новое основание для демобилизации, изменения в бронировании работников, что изменилось в работе ВЛК, могут ли призвать студентов

Рассказываем, что нового ждет военнообязанных в июне 2023 года, о чем они могут не знать.

Кого могут призвать в армию в июне 2023 года

Военных, проходивших срочную службу.

Офицеров запаса, резервистов, других лиц с опытом службы.

Граждан, не проходивших военную службу.

Ограничены пригодными во время военного положения.

Могут мобилизовать на войну еще одну категорию мужчин

В случае принятия проекта закона №9281, предусматривающего внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1 и 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", общей мобилизации будут подлежать военнообязанные, пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья я в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Будут мобилизовать мужчин с двойным гражданством

Граждане, выезжающие за границу на постоянное место жительства, не подлежат мобилизации. Даже если они сообщают о том, что имеют второе гражданство, их должны снять с военного учета в Украине.

Новое основание для демобилизации военных

Увольняться с военной службы во время военного положения могут военные, у кого близкие родственники погибли или пропали без вести во время действия военного положения. К близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Изменения в бронировании военнообязанных

Расширены критерии определения важных для экономики сельского хозяйства предприятий, работников которых можно забронировать. Таким образом, еще больше военнообязанных смогут получить отсрочку. Расширенные критерии по площади обрабатывающих угодий работников предприятий которых можно забронировать, изменились также критерии по размеру хозяйств по численности застрахованных работников.

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Установлены четкие сроки бронирования военнообязанных. Раньше бронирование иногда происходило очень долго, по несколько месяцев. Кабинет министров Украины внес установивший сроки принятия решения о предоставлении брони работникам предприятий, теперь забронировать военнообязанных работников можно будет за 25 дней.

Изменения в работе ВЛК

Уже летом военно-врачебные комиссии заработают при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Также военные смогут по упрощенной процедуре оформлять справку об обстоятельствах травматизации (ранения, контузия или увечья) во время военного положения.

Медицинские учреждения, работающие в системе Минобороны, получат доступ к электронным медицинским картам пациентов гражданских медучреждений.

Мобилизация студентов: могут ли вручить повестку в июне

На время обучения студенты имеют отсрочку от армии. Студент может получить повестку для уточнения данных, но мобилизации он не подлежит.

Если студента отчислят из учебного заведения, его мобилизовать. Студентов могут мобилизовать в переходное между учебами время, когда они имеют статус абитуриентов — поступают по окончании колледжа в университет, по окончании бакалавриата в магистратуру, в аспирантуру или докторантуру. В большинстве высших учебных заведений бакалавры получают диплом в июне, июле, зачисляют в магистратуру в начале сентября.

На сегодня студенты украинских и зарубежных вузов не имеют права пересекать границу Украины.

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