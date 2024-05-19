Мобилизация: в каких случаях военнообязанных будут задерживать и доставлять в ТЦК – объяснение адвоката

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Адвокат Роман Симутин объяснил, в каких случаях военнообязанных будут задерживать и доставлять в ТЦК и СП.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Адвокат отметил, что полномочия ТЦК и полиции частью 6 ст. 22 закона Украины "О мобилизации" для всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет возлагается обязанность иметь при себе военно-учетный документ и

предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК, полицейского.

"Поскольку закон обязывает всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию, отсутствие при себе или отказ предъявить военно-учетный документ будет нарушением требований части 6 статьи 22 данного закона, являющегося следствием привлечения этого гражданина к административной ответственности по части 2 статьи 210-1 Кодекса об админправонарушениях – нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенное в особый период", - пояснил Роман Симутин.

Задержание военнообязанного полицией

Если полицейский обнаружит, что гражданину ранее вручалась повестка, но тот не явился в ТЦК или, например, гражданин не предъявил военно-учетный документ, то полицейский будет иметь право задержать и доставить такое лицо в ТЦК, где уполномоченный представитель, а именно начальник ТЦК, выносит постановление по статье 210 или 210-1 Кодекса об админправонарушениях.

Напомним, в Сети сообщили об "усилении ТЦК" в одной из областей: что говорят в военкомате.

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