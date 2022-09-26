Мобилизация в Крыму: Джемилев рассказал об этнических чистках и "мертвой" тишине на улицах

В Крыму идет мобилизация, которую накануне объявил российский президент Владимир Путин. Людей задерживают на улицах и вручают повестки, не обращая внимания ни на возраст, ни на отсутствие военного опыта.

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев во время всеукраинского телемарафона.

"Распоряжения не выпускать мужчин из Крыма вроде бы нет. Однако на дорогах стоят машины — людей ловят и вручают повестки. На улицах — "мертвая" тишина", — сказал депутат.

В Симферополе, по его словам, еще можно встретить мужчин, которые ходят по улицам, а в населенных пунктах, особенно в местах проживания крымских татар – никого нет.

"Появляются женщины, маленькие дети, а взрослых мужчин не видно. Есть информация, что они группами ушли в горы, лес", – добавил Мустафа Джемилев.

По словам депутата, оккупанты не смотрят на состояние здоровья, возраст человека.

"Просто всех хватают. Больше всего пытаются брать крымских татар. Это скрытая форма этнических чисток – избавиться от способного к сопротивлению части народа", – добавил Мустафа Джемилев.

Напомним, американские аналитики установили, что кафиры остались без значительного количества техники и оружия, которое они держали в аннексированном Крыму. Поэтому войска Путина продолжают передислоцировать военную технику с полуострова в Россию.

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