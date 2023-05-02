Мобилизация в мае: кого сразу отправляют на фронт, срок обучения тех, кто без опыта

Кого из мобилизованных сразу отправляют на войну, какой срок обучения в учебных частях
Во время военного положения могут мобилизовать любого из военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет как с военным опытом, так и без него.
Кого отправляют на войну сразу после мобилизации
По словам руководителя территориального центра комплектования Бурыни Сергея Павлова, сразу на фронт попадают люди с боевым опытом или те, кто хотя бы служил раньше.
«Люди, которые служили и имеют опыт, отправляем уже в боевые воинские части, но люди, которые не служили – все попадают в учебные части», – подчеркивает полковник Павлов.
Независимо от степени подготовки мобилизованного, почти всех сначала отправляют на обучение, которое длится минимум один месяц.
Сколько длится обучение мобилизованных без военного опыта
Мобилизированных без опыта отправляют в учебные части, где они "проходят всю подготовку от одного до трех месяцев", отметил Павлов.
Если есть необходимость, мужчины могут отправить на обучение за границу в Польшу или Германию.
Что брать с собой мобилизованному
По словам начальника ТЦК в учебном военном центре должны выдать все необходимое кроме белья, а именно каримат, вещевые мешки, форма, снаряжение.
«В настоящее время, когда у нас военнообязанный отправляется в воинскую часть или учебную часть, необходимо, чтобы у него было во что переодеться: трусы, носки», ― подчеркнул Сергей Павлов.
Читайте также: