Мобилизация в мае: кого сразу отправляют на фронт, срок обучения тех, кто без опыта

Кого из мобилизованных сразу отправляют на войну, какой срок обучения в учебных частях

Во время военного положения могут мобилизовать любого из военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет как с военным опытом, так и без него.

Кого отправляют на войну сразу после мобилизации

По словам руководителя территориального центра комплектования Бурыни Сергея Павлова, сразу на фронт попадают люди с боевым опытом или те, кто хотя бы служил раньше.

«Люди, которые служили и имеют опыт, отправляем уже в боевые воинские части, но люди, которые не служили – все попадают в учебные части», – подчеркивает полковник Павлов.

Независимо от степени подготовки мобилизованного, почти всех сначала отправляют на обучение, которое длится минимум один месяц.

Сколько длится обучение мобилизованных без военного опыта

Мобилизированных без опыта отправляют в учебные части, где они "проходят всю подготовку от одного до трех месяцев", отметил Павлов.

Если есть необходимость, мужчины могут отправить на обучение за границу в Польшу или Германию.

Что брать с собой мобилизованному

По словам начальника ТЦК в учебном военном центре должны выдать все необходимое кроме белья, а именно каримат, вещевые мешки, форма, снаряжение.

«В настоящее время, когда у нас военнообязанный отправляется в воинскую часть или учебную часть, необходимо, чтобы у него было во что переодеться: трусы, носки», ― подчеркнул Сергей Павлов.

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