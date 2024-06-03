Мобилизация в РФ: эксперт объяснил, при каких условиях и за какой период Кремль может призвать 300 тысяч солдат

Перед российским командованием в начале 2024 года стояла задача для продолжения войны против Украины на нынешнем уровне интенсивности обеспечить поступление в состав армии РФ 500 тысяч человек.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в целом, с учётом среднестатистического мобилизационного потенциала в 30 тыс тел в месяц это вполне было возможно, с учётом поэтапного наращивания мобилизации до 50 тыс в месяц и без объявления всеобщей либо частичной.

"Но, такой показатель позволял бы ежемесячно компенсировать потери в 30 тыс и накапливать ресурса до показателя в +140 тысяч к концу года.Возникает вопрос, откуда с такими показателями россиянам набрать 300 тысяч, о которых с недавних пор столько разговоров? Ответ прост – только за счёт объявления всеобщей мобилизации", - отметил эксперт.

Как пояснил Коваленко, всеобщая мобилизация позволит военно-политическому руководству россии набирать ежемесячно до 100 тысяч, с "треском самой мобилизационной системы". Причём до 40 тысяч как минимум должны будут уходить на компенсацию ежемесячных потерь, с учётом их роста.

"То есть, в месяц россия сможет наращивать людской ресурс в среднем 60 тысяч тел и чтобы выйти на показатель накопления резерва в 300 тысяч ей понадобится до полугода. Если в россии всеобщая мобилизация начнётся в июне, то эти 300 тысяч в распоряжении РОВ (российские оккупационные войска - ред.)будут не сиюминутно, а к концу 2024.

Повторюсь, это всё возможно только при вышеупомянутых показателях, если же один из них изменится в большую или меньшую сторону, изменятся и сроки и возможности", - отметил военно-политический обозреватель.

Александр Коваленко также подчеркнул, если России даже и удастся мобилизовать 300 тысяч человек, то возникает вопрос – чем такое количество оккупантов комплектовать.

"Имеется ввиду штатная комплектация техникой каждого подразделения, в то время как у нынешнего контингента РОВ в Украине и без того острейший дефицит этой компоненты. Это может намекать на то, что переход в формат маршевого батальона практически всего контингента РОВ это неизбежная среднесрочная перспектива. Разумеется, такой переход будет требовать иных решений в противодействии мясным штурмам", - резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, у Путина сделали заявление о мобилизации в России.

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