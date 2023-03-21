Мобилизация в РФ продолжается: сколько мужчин враг призывает в армию ежемесячно

Кремль производит в России скрытую мобилизацию. Такие мероприятия позволяют пополнять ряды окупантов в месяц минимум на 20 тысяч человек.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.

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"Скрытая мобилизация продолжается и ведутся мероприятия по дальнейшей подготовке мобилизационных процессов. Это свидетельствует о том, что даже проведенной мобилизации недостаточно, армия не является эффективной, не обеспечена, должным образом обучена, об этом говорят огромные потери на поле боя", — сказал он. .

По словам представителя ГУР, в рамках скрытой мобилизации ежемесячно оккупантам удается мобилизовать около 20 тыс. Однако моральное состояние новомобилизованных очень низкое, о чем свидетельствуют многочисленные аудиоперехваты звонков оккупантов к родственникам.

Юсов подчеркнул, что только мобилизовать людей недостаточно. Их нужно еще научить, а тренировочной базы в РФ мало, потому используется Беларусь и белорусские полигоны.

Мобилизация в РФ

Напомним, 1 ноября 2022 года российский диктатор Путин заявил о завершении мобилизации в РФ, но отдельный указ об этом он не подписывал. Военный комиссар подмосковных городов проговорился, что мобилизация в России не окончена, а приостановлена.

Секретарь СНБО Алексей Данилов указал на то, что из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать. По разным данным, после объявления мобилизации из РФ сбежало почти миллион мужчин.

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